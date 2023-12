Zażartował ze słynnej polskiej aktorki. Publiczność nie miała dla niego litości

Łukasz "Lotek" Lodkowski i Rafał Pacześ pojawili się w ostatnim wydaniu podcastu "WojewódzkiKędzierski". Popularny stand-uperzy opowiadali przede wszystkim o swoich występach. Prowadzących interesowało, w jaki sposób dobierają żarty.

"To weryfikuje publiczność. Masz w głowie, że coś jest super, idzie i nagle okazuje się, że nie jest super. Jeszcze w to wierzysz, więc jeszcze trzy razy to sprawdzasz" - wyjaśniał Pacześ.

"Lotek" zażartował z Anny Dymnej: Widzieliście, jak się zapuściła

Z kolei "Lotek" przypomniał swój żart o Annie Dymnej, który bardzo się nie spodobał. "Zaczynałem występ i mówiłem: 'Widzieliście, jak Anna Dymna się zapuściła?! W 'Czterech pancernych i psie' taka super, a teraz w 'Wielkiej wodzie' ją widziałem i w ogóle jej nie poznałem'. Nie wchodziło to, choć tak mnie to bawiło" - wspominał.

Wojewódzki tłumaczył, że być może ludzie nie chcą żartować z Dymnej ze względu na jej legendarne role i przede wszystkim dlatego, że ma w Polsce "rangę niezwykłego symbolu dobroci".

Z kolei Pacześ bronił żartu "Lotka", twierdząc, że brak reakcji widzów wynikał z tego, że nie widzieli jeszcze "Wielkiej wody".

"To nie jest żart, który uderza w nią. To jest żart, że minęło tyle lat" - podsumował Łukasz Lodkowski.