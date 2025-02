Uroczysta gala odbyła się w Royal Festival Hall w Londynie. Drugi raz z rzędu poprowadził ją szkocki aktor David Tennant. W otwierającym monologu gospodarz nie omieszkał zażartować z 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Stwierdził, że Donald Trump zapewne nie widział swojej biografii "Wybraniec" (nominowanej w trzech kategoriach), ponieważ była dozwolona dla widzów od lat 15 i nie emitował jej żaden kanał dla dzieci.

"Boję się, że za często wypowiadam jego imię. Powiedziałem je trzy razy. On jest jak Beetlejuice — mogłem go przyzwać" - mówił Tennant. "A jeśli chodzi o złoczyńców, to mamy ich w tym roku tak wielu. Nie tylko 'Nosferatu'". Niektóre z jego docinek pod adresem prezydenta zostały wycięte w transmisji telewizji BBC.

Tennant wskazał także na trwającego trzy i pół godziny "The Brutalist". Poprosił przyszłych laureatów, by w przeciwieństwie do ich filmów przemowy dziękczynne były "miłe i krótkie".

78. ceremonia rozdania nagród BAFTA. Oto najwięksi wygrani

Cztery nagrody otrzymało "Konklawe" Edwarda Bergera. Zwyciężyło ono w głównej kategorii. Uhonorowano je także za najlepszy film brytyjski, scenariusz adaptowany i montaż. Dla niemieckiego reżysera to druga nagroda BAFTA za produkcję roku. W 2023 roku otrzymał ją za "Na Zachodzie bez zmian". W tym roku nie był faworytem. W najważniejszej kategorii pokonał "Anorę", "The Brutalist", "Kompletnie nieznanego" i "Emilię Pérez".

Cztery statuetki zabrało do domu także monumentalne dzieło Brady'ego Corbeta. "The Brutalist" otrzymał nagrody BAFTA za reżyserię, pierwszoplanową rolę Adriena Brody'ego, a także za muzykę i zdjęcia.

BAFTA 2025: zjawiskowe kreacje gwiazd

Zaskoczeniem okazało się wyróżnienie dla Mikey Madison za główną rolę w "Anorze". Faworytką w tej kategorii była Demi Moore za "Substancję". Poza tym film Seana Bakera doceniono także za najlepszy casting.

Dwie nagrody — za scenariusz oryginalny i drugoplanową rolę Kierana Culkina — otrzymał "Prawdziwy ból" Jesse'ego Eisenberga. Zdjęcia do filmu powstawały w większości w Polsce. Opowiada on o dwóch kuzynach, którzy udają się do naszego kraju za sprawą ostatniego życzenia ich babci. Kobieta spędziła tu swą młodość oraz czasy drugiej wojny światowej. Bohaterowie konfrontują się ze swoimi traumami — zarówno tymi osobistymi, jak i rodzinnymi.

Największym przegranym okazał się "Kompletnie nieznany". Biografia Boba Dylana w reżyserii Jamesa Mangolda otrzymała sześć nominacji, w tym za film roku. Przegrała w każdej kategorii.

Najwięcej nominacji, bo aż 12, zdobyło w tym roku "Konklawe". Jedną mniej otrzymała "Emilia Pérez". Podium zamykał "The Brutalist" z dziewięcioma nominacjami.

Jesse Eisenberg odebrał w imieniu Kierana Culkina nagrodę BAFTA za rolę w "Prawdziwym bólu"

"Emilia Pérez" wyróżniona mimo kontrowersji

Mimo wielu kontrowersji, które pojawiły się po nominacjach do najważniejszych nagród przemysłu filmowego, "Emilia Pérez" wygrała w dwóch kategoriach: najlepszy film nieanglojęzyczny oraz aktorka drugoplanowa za rolę Zoe Saldañy. Odbierając pierwsze z wymienionych wyróżnień, reżyser Jacques Audiard podziękował między innymi Karli Sofíi Gascón. Z powodu skandalu, który wywołały dawne wpisy aktorki w mediach społecznościowych, nie została ona zaproszona na ceremonię, mimo nominacji za najlepszą rolę pierwszoplanową.

"Moja droga Zoe, moja droga Seleno [Gomez]... a także moja droga Karlo Sofío. Przesyłam ci buziaka" - mówił francuski reżyser. Dodał, że nagroda jest ogromnym zaszczytem i jest mu bardzo miło z powodu werdyktu Brytyjskiej Akademii Filmowej.

Zoe Saldaña z nagrodą BAFTA za drugoplanową rolę w filmie "Emilia Pérez"

Czy zwycięzcy nagrody BAFTA mogą szykować miejsce na półkach na Oscara?

Nagrody BAFTA uchodzą za jedne z najlepszych prognostyków przed rozdaniem Oscarów. Wystarczy wspomnieć zeszłoroczny wyścig po złotą statuetkę za najlepszą żeńską rolę pierwszoplanową. Faworytką była Lily Gladstone, której "Czas krwawego księżyca" przyniósł Złoty Glob oraz wyróżnienie Gildii Aktorów. Oscara otrzymała jednak Emma Stone za "Biedne istoty", którą wcześniej doceniła Brytyjska Akademia Filmowa. Gladstone nie otrzymała nawet nominacji do nagrody BAFTA.

Oczywiście zdarza się, że gusta gremium oscarowego i Brytyjskiej Akademii bardzo się rozmijają. Tak było z filmem "Wszystko wszędzie naraz" w 2023 roku. Otrzymał on zaledwie jedną nagrodę BAFTA (za montaż). Podczas nocy oscarowej triumfował jednak, zgarniając aż siedem statuetek, w tym za scenariusz, reżyserię, trzy role oraz produkcję roku.

Adrien Brody z nagrodą BAFTA za film "The Brutalist"

Wydaje się, że ceremonia z 16 lutego umocniła pozycje Adriena Brody'ego, Kierana Culkina i Zoe Saldañy jako faworytów w kategoriach aktorskich. Także Brady Corbet nie powiedział ostatniego słowa i szykuje się na wyrównany pojedynek z Seanem Bakerem o Oscara za reżyserię.

Czy po rozdaniu nagród BAFTA "Konklawe" ma szansę na najważniejszego Oscara? Wydaje się, że mimo triumfu w Londynie, film Bergera będzie mógł liczyć na statuetkę za scenariusz adaptowany. Bój o Oscara dla najlepszego filmu rozegra się zapewne między "Anorą" i "The Brutalist". Kto wygra? O tym przekonamy się w nocy z 2 na 3 marca 2025 roku.

Mikey Madison z nagrodą BAFTA za główną rolę w "Anorze"

Oto pełna lista zwycięzców:

NAJLEPSZY FILM

"Konklawe", reż. Edward Berger

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Mikey Madison - "Anora"

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Adrien Brody - "The Brutalist"

NAJLEPSZY REŻYSER

Brady Corbet - "The Brutalist"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Zoe Saldaña - "Emilia Pérez"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Kieran Culkin - "Prawdziwy ból"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

"Prawdziwy ból" - Jesse Eisenberg

Jesse Eisenberg i Kieran Culkin w scenie z filmu "Prawdziwy ból"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Konklawe" - Peter Straughan

NAJLEPSZY FILM BRYTYJSKI

"Konklawe" - Edward Berger, Tessa Ross, Juliette Howell, Michael A. Jackman, Peter Straughan

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

"Emilia Pérez" - Jacques Audiard

NAJLEPSZY DOKUMENT

"Super/Man: Historia Christophera Reeve'a" - Ian Bonhôte, Peter Ettedgui, Lizzie Gilliett, Robert Ford

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY

"Wallace i Gromit: Zemsta pingwina" - Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek

NAGRODA RISING STAR

David Jonsson

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

"Substancja" - Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Frédérique Arguello, Marilyne Scarselli

NAJLEPSZE KOSTIUMY

"Wicked" - Paul Tazewell

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

"Wicked" - Nathan Crowley, Lee Sandales



NAJLEPSZY DŹWIĘK

"Diuna: Część druga" - Ron Bartlett, Doug Hemphill, Gareth John, Richard King



NAJLEPSZA MUZYKA

"The Brutalist" - Daniel Blumberg

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

"The Brutalist" - Lol Crawley

NAJLEPSZY MONTAŻ

"Konklawe" - Nick Emerson

NAJLEPSZY CASTING

"Anora" - Sean Baker, Samantha Quan



NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

"Diuna: Część druga" - Paul Lambert, Stephen James, Gerd Nefzer, Rhys Salcombe

NAJLEPSZY BRYTYJSKI DEBIUT REŻYSERSKI, SCENARIUSZOWY LUB PRODUCENCKI

"Kneecap — Hiphopowa rewolucja" - Rich Peppiatt, Trevor Birney, Jack Tarling, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh, JJ Ó Dochartaigh

NAJLEPSZY FILM DLA DZIECI

"Wallace i Gromit: Zemsta pingwina" - Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek



NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

"Wonder to Wonder" - Nina Gantz, Stienette Bosklopper, Simon Cartwright, Maarten Swart

NAJLEPSZY BRYTYJSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"Rock, Paper, Scissors" - Franz Böhm, Ivan, Hayder Rothschild Hoozeer