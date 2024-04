"Kaskader": Żart oburzył widzów

Film "Kaskader" trafi na ekrany kin 3 maja tego roku. Na razie odbyło się kilka pokazów przedpremierowych i część krytyków podzieliło się swoimi wrażeniami w sieci. Okazuje się, że jeden z żartów oburzył sporo osób - rozpętała się burza w internecie. O co chodzi?

Jak donosi magazyn "The Independent", w jednej ze scen bohaterka grana przez Hannah Waddingham wchodzi do zdemolowanej przyczepy i mówi: "To tak, jakby Amber i Johnny tu byli". Jest to wyraźne nawiązanie do "procesu dekady", w którym Johnny Depp oskarżył swoją byłą żonę Amber Heard o to, że kilka lat wcześniej ona oskarżyła go publicznie o stosowanie wobec niej przemocy.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mastercard OFF Camera: Patrick Wilson o karierze reżyserskiej INTERIA.PL

Część widzów uznała, że żart, który pojawił się w "Kaskaderze" jest niestosowny.



"Mamy 2024 rok, a wrzucamy żarty o przemocy domowej do komedii akcji!", "Bardzo zbiło mnie z tropu, gdy oglądałam film", "W 'Kaskaderze' jest żart, który wyśmiewa przemoc, jakiej doświadczyła Amber Heard w związku z Johnnym Deppem. Bojkotujcie ten film" - to tylko niektóre z komentarzy.



"Kaskader": O czym to jest film?

"Kaskader" z Ryanem Goslingiem i Emily Blunt w rolach głównych to film oparty na motywach serialu telewizyjnego pod tym samym tytułem. Opowiada historię kaskadera Colta, który rusza na poszukiwanie zaginionego gwiazdora filmowego (w tej roli Aaron Taylor-Johnson), którego niegdyś był dublerem. Blunt wciela się tu w rolę reżyserki i byłej dziewczyny tytułowego kaskadera, Jody Moreno.

Serial, na podstawie którego oparto scenariusz filmu "Kaskader", nadawany był na antenie stacji ABC w latach 1981-86.



Film trafi na ekrany polskich kin 3 maja.