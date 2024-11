Zaprosiła do projektu kolegę z "Euforii". Zrobią "piękny i słodki film"

"Scandalous!": Coleman Domingo i Sydney Sweeney łączą siły po "Euforii"

Domingo zdradził w rozmowie z Deadline, że produkcja ruszy zaraz po zakończeniu zdjęć do trzeciego sezonu "Euphorii" latem 2025 roku. Film opowie o "rozbitej historii miłosnej między Sammym Davisem Jr. a Kim Novak".

"Naszym celem jest nakręcenie tego zaraz po skończeniu 'Euphorii'. Mam nadzieję, że rozpocznę przygotowania w trzecim kwartale przyszłego roku" - powiedział Domingo. "Chcemy stworzyć piękny, słodki film o miłości, o próbie ochrony prywatności, o próbie życia. To coś, co Sydney i ja doskonale rozumiemy - bronić swojego człowieczeństwa w chaosie życia".

Co ciekawe, to właśnie Sydney Sweeney - jako producentka - zaprosiła Domingo do projektu. Aktor i reżyser podkreśla, że ich współpraca zaczęła się na planie "Euphorii", gdzie wciela się w mentora Ali’ego Muhammeda, a Sweeney gra licealistkę Cassie Howard.

"Sydney pomyślała o mnie jako o reżyserze. Przeczytałem scenariusz, miałem kilka uwag, a ona to pokochała" - zdradził Domingo. "Razem stworzyliśmy naszą wizję tej rozbitej historii miłosnej".

W obsadzie "Scandalous!" znalazł się również David Jonsson, a projekt wspiera Miramax pod okiem producenta Jonathana Glickmana.

"Scandalous!": o czym będzie film?

"Scandalous!" opowie o trudnej miłości między aktorką Kim Novak, znaną z "Vertigo", a Sammym Davisem Jr., członkiem Rat Pack. W latach 50. ich związek był skandalem, który wywołał oburzenie w podzielonej Ameryce. Media nie szczędziły plotek, a presja ze strony szefa Columbia Pictures, Harry’ego Cohna, zmusiła Novak do zerwania relacji.

Chociaż Davis był zmuszony wziąć pokazowy ślub z chórzystką Loray White, ich historia pozostała jednym z najbardziej dramatycznych przykładów wpływu rasizmu na hollywoodzkie romanse.

