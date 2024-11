Intrygująca opowieść o sztucznej inteligencji. Nowy film uznanej polskie reżyserki

"Hot Spot": Focus Features zakupiło prawa do dystrybucji filmu

Studio Focus Features kupiło prawa do dystrybucji thrillera science fiction "Hot Spot" w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. To drugi w karierze polskiej reżyserki film anglojęzyczny. Focus pokaże film w innych krajach wyłączając Polskę, Grecję i Francję.

Zdjęcia do filmu "Hot Spot" zakończyły się 22 listopada. Za scenariusz odpowiada Robert Bolesto. W roli głównej występuje Andrzej Konopka, Noomi Rapace oraz Reika Kirishima. Akcja nowej produkcji Agnieszki Smoczyńskiej jest osadzona w niedalekiej przyszłości, w której społeczeństwem rządzi sztuczna inteligencja. Wszystko może się zmienić, kiedy prywatny detektyw rozwiązujący sprawę zagadkowego zabójstwa odkrywa grupę rebeliantów, która może pokonać A.I.

"Agnieszka jest wizjonerką, której filmy - czy to o wampirach, czy milczących bliźniaczkach i społeczności rządzonej przez technologię - jest za wizualnie zdumiewająca oraz tematycznie prorocza. Nie możemy się doczekać, aby pokazać jej nowy projekt światu" - cytuje wypowiedź Kiski Higgs, dyrektor ds. treści Focus Features, portal Deadline.

Agnieszka Smoczyńska: Kariera reżyserki

Agnieszka Smoczyńska (ur. 1978 r.) jest reżyserką i scenarzystką, absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy w Warszawie.

Jej pierwszy pełnometrażowy film fabularny "Córki dancingu" w 2015 r. został doceniony nagrodą za najlepszy debiut podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 2018 roku na ekranach kin zadebiutowała "Fuga". Smoczyńska wyreżyserowała również pierwszy polski serial Netfliksa zatytułowany "1983" (wraz z Agnieszką Holland, Kasią Adamik i Olgą Chajdas) oraz trzy odcinki serialu "Wariorr Nun". Dwa lata temu, w 2022 r., zadebiutował z kolei świetnie przyjęty film "Silent Twins.

"Silent Twins": O czym opowiada film?

"Silent Twins" to polsko-amerykańsko-brytyjska koprodukcja. Scenariusz, którego autorką jest Andrea Seigel, powstał na podstawie książki Marjorie Wallace o bliźniaczkach June i Jennifer Gibbons (w tych rolach Letitia Wright i Tamara Lawrance), które odmówiły komunikacji ze światem zewnętrznym. Urodzone w 1963 roku siostry od początku łączyła wyjątkowo silna więź. Były niemalże nierozłączne. Kiedy wraz z rodziną przeniosły się do Walii, jako jedyne czarnoskóre dzieci w otoczeniu zaczęły odczuwać dyskryminację ze strony rówieśników. To odrzucenie sprawiło, że stopniowo odizolowywały się od innych dzieci i zaczęły porozumiewać się wyłącznie ze sobą własnym, wymyślonym językiem. Po pewnym czasie ich relacja zaczęła być niebezpieczna dla otoczenia, a przede wszystkim dla nich samych.

