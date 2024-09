Zapowiada się epickie widowisko Netflixa. W roli głównej jeden z nowych ulubieńców Ameryki

Alan Ritchson: Nowy gwiazdor kina akcji

Od czasu premiery "Reachera" (adaptacji powieści autorstwa Lee Childa) o Alanie Ritchsonie jest coraz głośniej, a on sam nie spoczywa na laurach. W grudniu zeszłego roku premierę miał świąteczny film "Ordinary Angels", gdzie wystąpił u boku Hilary Swank. Fabuła produkcji byłą oparta na prawdziwych wydarzeniach - przedstawiła losy fryzjerki, która zebrała społeczność małego miasteczka, aby pomóc ojcu ocalić życie jego poważnie chorej córce. Niestety, w Polsce "Ordinary Angels" nie mieli premiery. Kolejnym projektem był w filmie w reżyserii Guya Ritchiego "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani".

Coraz więcej dowiadujemy się też o trzeciej serii "Reachera". Pierwszy sezon "Reachera" był oparty na debiutanckiej powieści Childa z 1997 roku "Poziom śmierci". Drugi sezon odpowiadał książce "Elita zabójców", funkcjonującej także pod tytułem "Pech i kłopoty" (2007). Trzecia odsłona serialu ma bazować na powieści "Siła perswazji" z 2003 roku. Przeciwnikiem Reachera w nowych odcinkach będzie Paul Masserella, w którego wcieli się Olivier Ritchers.

Niedługo Alan Ritchson zacznie również pracę na planie komedii oraz filmu świątecznego "The Man With The Bag", w którym wystąpi razem z legendą kina akcji - Arnoldem Schwarzeneggerem. Aktorowi jednak trochę się chyba nudzi, ponieważ już nagrał sobie kolejny projekt. Tym razem będzie to obraz science fiction realizowany dla Netfliksa.

Alan Ritchson: Powiększa się obsada jego najnowszego projektu. Zdjęcia lada moment

W produkcji zatytułowanej "War Machine", jak donosie serwis Deadline, Ritchson zagra komandosa, który wraz z innymi żołnierzami przechodzi trudny trening, aby dołączyć do elitarnej jednostki. Jednak ostatniego dnia oficerom przyjdzie zmierzyć się z zagrożeniem, jakiego się nie spodziewali. Zdjęcia do produckji mają rozpocząć się w tym tygodniu w Australii, podaje "The Hollywood Reporter".

W filmie "War Machine" zagrają również Dennis Quaid ("Reagan"), Stephan James ("The Piano Lesson), Jai Courtney oraz Esai Morales ("Mission: Impossible - Dead Reckoning").