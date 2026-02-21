Zapierające dech widowisko zarobiło fortunę. Dzisiaj film zobaczysz w telewizji

"Szybcy i wściekli 8" to pierwsza odsłona głośnej serii nagrywana po śmierci Paula Walkera. W kinach zadebiutowała w 2017 roku.

"Szybcy i wściekli 8": dochód filmu przekroczył miliard dolarów

Gdy Dom i Letty udali się w podróż poślubną, Brian i Mia przeszli na emeryturę, a reszta załogi została oczyszczona z zarzutów, wydaje się, że drużyna obieżyświatów może w końcu wieść coś na kształt normalnego życia. Pojawia się jednak tajemnicza kobieta, która wciąga Doma w kręgi przestępcze i wikła go w zdradę najbliższych. Nadchodzi czas próby, jakiej nasi bohaterowie nie byli dotąd poddani. By sprowadzić do domu człowieka, który uczynił ich rodziną i powstrzymać pewnego anarchistę przed rozpętaniem chaosu na globalną skalę, będą musieli przemierzyć kawał świata od wybrzeży Kuby i ulic Nowego Jorku po lodowe równiny nad arktycznym Morzem Barentsa.

W filmie wystąpili: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson. Partnerują im m.in. Kurt Russell oraz Helen Mirren. Za reżyserię odpowiada F. Gary Gray, a scenariusz napisał Chris Morgan.

"Szybcy i wściekli 8" trafili do TOP 20 najbardziej dochodowych filmów w historii zarabiając ponad miliard dolarów w kinach (ok. 1,236 mld).

"Szybcy i wściekli 8" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Szybcy i wściekli 8" zostanie wyemitowany dziś, 21 lutego o godz. 22:10 w Polsacie.