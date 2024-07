Zamienili dom w Warszawie na kamper. W cztery lata odwiedzili dziewięć krajów

"W stronę słońca" w kinach od 19 lipca

"W stronę słońca" to jeden z hitów zakończonej niedawno 21. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Dokument Agnieszki Kokowskiej przez cały festiwal utrzymywał się w pierwszej dziesiątce najlepiej ocenianych przez publiczność tytułów.



Bohaterami opowieści są Kasia i Robert, którzy sprzedają duży dom w Warszawie oraz wszystko, co posiadają, żeby wraz z trójką dzieci ruszyć kamperem na wyprawę życia. Swoją podróż relacjonują w mediach społecznościowych jako The Big Five Family.

"Po roku wiedzieliśmy, że nie wracamy"

"Nie znam drugiej dużej rodziny, która żyje na pełen etat w drodze jak nasza. Bo pierwotnie plan był taki, że pojeździmy dwa lata i wrócimy, ale już po roku wiedzieliśmy, że nie wracamy. Że w tym kamperze, w piątkę, z chłopcami, żyje nam się najlepiej" - mówi Robert, bohater filmu "W stronę słońca".



W cztery lata rodzina pokonała ponad 50 tysięcy kilometrów, odwiedzając dziewięć krajów. Ta wyprawa pozwoliła zastanowić im się nad tym, czym jest wolność i w jaki sposób budować relacje w rodzinie. Wolność, którą zyskali, staje się prawdziwym testem dla rodziny. Napięcia w małżeństwie są nieodłączną częścią przemiany, jaką przechodzą rodzice. Dodatkowym wyzwaniem są dorastający w podróży chłopcy.



Czy to będzie wspaniała przygoda, o której wielu z nas skrycie marzy? Jakie trudności i zachwyty czekają ich po drodze? Co odkryją o samych sobie, żyjąc nieustannie w trasie?



Film Agnieszki Kokowskiej "W stronę słońca" można od 19 lipca oglądać w kinach studyjnych w całym kraju. Dystrybutorem tytułu jest Against Gravity.