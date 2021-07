Zakrwawiony Maciej Stuhr. Aktor pokazał zdjęcie na Instagramie

Maciej Stuhr zaprezentował na Instagramie zdjęcie z planu nowej produkcji. "I taka to robota" - tak aktor podpisał fotografię, na której widzimy go zakrwawionego i ze spuchniętym okiem.

Instagram Post

"Było podskakiwać PIS?!? Było???" - skomentował ironicznie wpis Stuhra Adam Darski, znany pod pseudonimem Nergal.

Maciej Stuhr pracuje obecnie na planie filmu "Fucking Bornholm". Film Anny Kazejak to obraz pokolenia dzisiejszych 40-latków, współczesny komediodramat, który dotyka tematu tożsamości w czasach, gdzie znane nam do tej pory wzorce przestały mieć znaczenie.

Oprócz Stuhra w obrazie zobaczymy Agnieszkę Grochowską, Jaśminę Polak i Grzegorza Damięckiego.

"Fucking Bornholm" opowiada o grupie przyjaciół, która wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła falę kryzysu w ich relacjach. Każda z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę? Czy żyją pozorami?



Stuhra zobaczymy wkrótce także w "Powrocie do Legolandu" Konrada Aksinowicza, w którym wcieli się w postać alkoholika. Jego bohater w poszukiwaniu dobrobytu dla swojej rodziny wyjeżchał do Ameryki. Powraca z niej tuż po upadku komunizmu. Zarobione w Stanach pieniądze inwestuje w przedsięwzięcia, które kończą się klapą. Kolejne kłopoty sprawiają, że popada w alkoholizm. "Nie jest łatwo grać alkoholika na trzeźwo" - komentował swoją rolę Stuhr w wywiadzie do wrocławskiego dodatku "Gazety Wyborczej".

Aktor wróci także do roli Piotra Wolnickiego w drugim sezonie serialu "Szadź". Jego bohater, znany religioznawca, pozornie wzorowy mąż i ojciec, oczekuje w areszcie na wyrok. Mężczyzna nie przyznaje się jednak do winy i wierzy, że zdoła uniknąć kary. Za sprawą przyjaciółki Lili (Anna Ilczuk) powrócą do niego jednak mroczne doświadczenie z okresu młodości.

