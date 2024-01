Zakończyły się zdjęcia do kontynuacji superbohaterskiego hitu. Kiedy premiera?

O zakończeniu prac na planie "Deadpoola 3" napisał także Hugh Jackman, który kolejny raz wcielił się w Wolverine'a. "Co za jazda! Kochałem każdą minutę pracy nad tym filmem. Może nie treningi i dietę, ale pozostałe 93,2% na pewno. Najlepsza obsada i ekipa, dziękuję wam! Moi dwaj najlepsi kumple, Ryan Reynolds i Shawn Levy — bez was nie mógłbym tego zrobić. Dosłownie. Nie mogę się doczekać 26 lipca. Czas się ogolić" - zakończył aktor, który do posta dołączył zdjęcia. Widać na nich, jak goli charakterystyczny zarost swojej postaci.

"Deadpool 3": Co wiemy o filmie?

Trzecia część Deadpoola będzie debiutem pyskatego najemnika w Kinowym Uniwersum Marvela. Fabuła jest trzymana w tajemnicy. Wiadomo, że historia będzie kręciła się wokół alternatywnych światów. Twórcy zapowiadają dużo niespodzianek dla fanów adaptacji komiksów.

Zdjęcia do filmu zostały przerwane z powodu strajków scenarzystów i aktorów. Wznowiono je w listopadzie 2023 roku. Oprócz Reynoldsa i Jackmana w obsadzie znaleźli się także Morena Baccarin, Brianna Hilderbrand oraz Jennifer Garner, która po niemal dwudziestu latach ponownie wcieliła się w Elektrę. Antagonistkę zagra Emma Corrin, gwiazda serialu "The Crown".

"Deadpool 3" wejdzie do kin 26 lipca 2024 roku.