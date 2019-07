Zakończył się festiwal w Karlowych Warach

6 lipca 2019 roku zakończył się 54. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Główną nagrodę - Kryształowy Globus - otrzymał bułgarski film "Bashtata".

Zdobywcy Kryształowego Globusa na 54. MFF w Karlowych Warach /MICHAL CIZEK/AFP/ / East News

"Bashtata" to kameralny dramat, w którego centrum znajduje się pogrążony w żałobie po zmarłej żonie mężczyzna. Film zrealizowała Kristina Grozeva, autorka "Lekcji".



Za najlepszego reżysera uznano Belga Tima Mielantsa za jego opowiadającą o o kolonii nudystów tragikomedię "Patrick".



Specjalną nagrodą wyróżniono niemiecką "Larę". Grająca w niej główną rolę Corinna Harfouch została uznana za najlepszą aktorkę.



Wyróżnienie dla aktora odebrał Słowak Milan Ondrik za "Let There Be Light'.



Odwiedzający festiwal mogli zobaczyć między innymi nagrodzonego Złotą Palmą "Parasite" Joon-ho Bonga oraz biorące udział w konkursie głównym w tegorocznym Cannes "Truposze nie umierają" Jima Jarmuscha i "Il traditore" Marca Bellocchio.

Wideo "Parasite": Zwiastun

Podczas festiwalu nagrody za całokształt twórczości odebrali aktorka Patricia Clarkson i operator Vladimir Smutny.

55. edycja festiwalu odbędzie się w dniach od 3 do 11 lipca 2020 roku.