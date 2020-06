Zakończono zdjęcia do nowych "Dzieci kukurydzy"

Nie wszystkie produkcje filmowe zostały zawieszone na czas pandemii COVID-19. Jedną z takich, do której zdjęcia powstawały, pomimo trwającego na całym świecie filmowego zastoju, był film "Dzieci kukurydzy". To kręcona w Australii produkcja oparta na motywach opowiadania Stephena Kinga. Jak podaje serwis "Variety", zdjęcia do niej zostały właśnie zakończone.

Nowe "Dzieci kukurydzy" dorównają popularnością kultowej produkcji z 1984 roku? /Mary Evans Picture Library /East News

Wraz z zakończeniem zdjęć do kolejnej wersji "Dzieci kukurydzy", ujawniona została obsada. W głównych rolach w filmie Kurta Wimmera wystąpią Elena Kampouris ("Zanim odejdę"), Kate Moyer ("To"), Callan Mulvey ("Avengers: Koniec gry") oraz Bruce Spence ("Władca pierścieni: Powrót króla"). Film realizowany był z zastosowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa koniecznych z powodu koronawirusa.



"Można teoretyzować odnośnie protokołów bezpieczeństwa, ale póki sam nie staniesz na planie, nie będziesz wiedzieć, jak to jest. Mogę jednak powiedzieć, że to niemożliwe, aby trzymać ekipę operatorów w oddaleniu od siebie o półtora metra. Finalnie zastosowaliśmy setki środków bezpieczeństwa, będąc w tym bardzo elastyczni. Każdą scenę rozważaliśmy z osobna pod ich kątem. Sceny nocne, dzienne, z tłumami, we wnętrzach - za każdym razem na nowo ocenialiśmy rodzaj zagrożeń" - mówi producent filmu Lucas Foster.

"Dzieci kukurydzy" po raz pierwszy zostały przeniesione na ekran w 1984 roku. Według słów Fostera, powstający w Australii film nie będzie miał z nim wiele wspólnego. Opowie historię poprzedzającą wydarzenia z opowiadania Kinga. Dowiemy się z niego, co poprzedziło masakrę dorosłych przez ich dzieci w niewielkim miasteczku w Nebrasce.

Począwszy od 1984 roku nakręcono w sumie dziesięć części serii "Dzieci kukurydzy". Bohaterami opowiadania, które je zainspirowało było małżeństwo, które w drodze na wakacje w Kalifornii zostaje zmuszone do przymusowego postoju w leżącym w Nebrasce niewielkim miasteczku Gatlin. Miejsce otoczone przez pola kukurydzy skrywa mroczną tajemnicę.