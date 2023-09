Lily Gladstone udzieliła wywiadu magazynowi "Interview". Przeprowadziła go reżyserka Kelly Reichardt, u której aktorka zagrała wcześniej w filmie "Kobiecy świat" z 2016 roku. Gladstone potwierdza w tej rozmowie, że w trakcie przygotowań do zdjęć scenariusz filmu był często poprawiany. W efekcie zmienił się tak bardzo, że scena, która w pierwszej wersji miała długi, rozpisany na trzy strony dialog. W finalnej wersji aktorzy mówią w niej ledwie kilka zdań. Dla Gladstone było to kluczowe, bo właśnie tę scenę musiała zaprezentować podczas przesłuchania do roli.

"Czas krwawego księżyca": DiCaprio miał pierwotnie zagrać inną postać

"Przed poprawkami miałam trzystronicowy dialog. Nie wyszedł mi on najlepiej, więc gdy preprodukcja stanęła z powodu pandemii COVID-19, byłam pewna, że straciłam rolę. Rok później spotkałam się na Zoomie z Martinem Scorsese. Dostałam nowy scenariusz, a w nim niewiele dialogów w tej scenie. Była to scena obiadu, w trakcie pierwszej randki granej przeze mnie Mollie z Ernestem granym przez DiCaprio . Już wcześniej słyszałam, że scenariusz zmienił się o 180 stopni. Leo miał wcześniej zagrać Toma White’a. Ostatecznie postać tę zagrał Jesse Plemons" - powiedziała Gladstone, potwierdzając wcześniejsze doniesienia na ten temat.

DiCaprio zrezygnował z roli agenta FBI Toma White’a, który bada sprawę zabójstw Indian z plemienia Osagów, bo nie chciał wcielać się w bohatera bez skaz. Scenariusz został więc przepisany, by DiCaprio mógł zagrać Ernesta Burkharta, który jest szemraną postacią. I to właśnie on razem z żoną Mollie znaleźli się w centrum opowiadanej historii, która oparta została na faktach.

Lily Gladstone schudła 13 kg do roli w "Czasie krwawego księżyca"

"Duża część filmu poświęcona jest okresowi, w którym Mollie nie czuje się najlepiej. Nie widujemy jej więc często. Cierpi na wyniszczającą chorobę. Przez kilka tygodni musiałam stosować bardzo restrykcyjną dietę i przestrzegać planu ćwiczeń. W tym czasie udało mi się schudnąć ponad 13 kilogramów" - wyznała Gladstone.

Według recenzentów, którzy już widzieli nowy film Martina Scorsese, Lily Gladstone dzięki roli Mollie będzie jedną z kandydatek do aktorskiego Oscara.