Tomasz Ziętek: Jeden z najbardziej uznanych polskich aktorów

Tomasz Ziętek jest jednym z najbardziej uznanych polskich aktorów młodego pokolenia. W "Cichej nocy" skradł drugi plan rolą niepokornego Pawła. Nie inaczej było w "Bożym Ciele", gdzie jego "Pinczer" elektryzował ekran tłumioną agresją i młodzieńczym testosteronem. Dał się również poznać szerokiej publiczności rolami w "Demonie", "Carte Blanche" czy " Body/Ciało".

Za role w filmach "Cicha Noc" , "Boże Ciało" oraz "Żeby nie było śladów" otrzymał nominacje do Polskich Nagród Filmowych. Z kolei za występ w filmie "Hiacynt" był nominowany do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego. W lutym 2020 roku razem z ekipą "Bożego ciała" brał udział w gali rozdania Oscarów. Chociaż wystąpił w nominowanym do tej prestiżowej nagrody filmie, to po latach przyznaje, że Hollywood go rozczarowało.



Tomasz Ziętek: Nie dla niego blask Hollywood?

Zdjęcie Bartosz Bielenia, Tomasz Ziętek, Jan Komasa, Eliza Rycembel podczas oscarowej gali w 2020 roku / Steve Granitz/WireImage / Getty Images

34-letni aktor w rozmowie z polskim wydaniem "Vouge" opowiedział m.in. o tym, czy marzy mu się kariera w Hollywood. W przeciwieństwie do wielu kolegów po fachu, Ziętek nie jest zainteresowany podbojem amerykańskiego rynku filmowego. Co więcej, wyznał również, że rozczarowała go również sama oscarowa gala.

"Nie uwiodła mnie. Jeszcze bardziej utwierdziła mnie w przekonaniu, że bardzo dobrze mi tu, gdzie jestem. Gdyby pojawiła się jakaś propozycja, na pewno rozpatrzyłbym ją. Ale wtedy, w Los Angeles, po raz kolejny jakiś czar prysł. Tak samo było z Akademią Teatralną i wydaje mi się, że to na pewno też po części jest moja wina, może za bardzo idealizuję pewne tematy. Kiedy dowiedziałem się, w jaki sposób funkcjonuje Akademia Filmowa, w jaki sposób nominacje i nagrody są przyznawane, że ważniejsze są budżety na promocję filmu, a nie jego wyjątkowość, poczułem, że to jest bardzo rozczarowujące i niszczy magię kina" - powiedział aktor.