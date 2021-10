Zagrał Supermana, jest zdegustowany wątkiem biseksualnym w komiksie

"Powiedzieli, że to nowy, śmiały kierunek. A ja uważam, że podczepiają się do panującej mody dla osiągnięcia doraźnych korzyści. (...) Gdyby zrobili to 20 lat temu, być może byłoby to odważne" - powiedział Cain, krytykując twórców komiksu, podczas programu śniadaniowego w telewizji Fox News.



"Dlaczego nie każą mu walczyć z niesprawiedliwością, która stworzyła uchodźców, przeciwko deportacji których protestuje? To byłoby odważne, przeczytałbym to. Albo gdyby walczył o prawa kobiet do edukacji i aktywności zawodowej w Afganistanie?" - pytał retorycznie Cain, który uchodzi za gwiazdę o konserwatywnych poglądach. Nie bez przyczyny. Popierał on Donald Trumpa w wyborach prezydenckich w 2016 i 2020 r. Poza tym, że jest aktorem, pełni funkcję oficera policji rezerwowej w St. Anthony w Idaho i jest członkiem kierownictwa Narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego Ameryki, które działa na rzecz propagowania prawa do posiadania broni palnej.



Niewykluczone, że wkrótce pojawią się kolejne punkty zapalne. Na razie wiadomo tylko, że w najnowszej części komiksu "Superman: Son of Kal-El" Jonathan Kent zakocha się w dziennikarzu i przyjacielu, Jayu Nakamurze po tym, jak - według DC Comics - "psychicznie i fizycznie wypali go próba ocalenia każdego, kogo się da". Dalsze szczegóły fabuły ujawni komiks, który wyjdzie w listopadzie. DC na razie podzieliło się dwiema ilustracjami - na jednej z nich widać Supermana całującego się z Nakamurą, na drugim siedzą razem na dachu.

Jonathan Kent nie jest jedynym bohaterem LGBT w uniwersum DC. Wcześniej Tim Drake, jeden z wielu Robinów, umówił się na randkę z mężczyzną, a Batwoman znana jako Kate Kane była w jednym komiksie ukarana za swoją relację z kobietą. Harley Quinn rzuciła Jokera dla Poison Ivy w ostatniej serii i od 2017 r. w historii o Batmanie pojawia się też transpłciowa naukowiec Victoria October.