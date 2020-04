Zagrać w filmie z DiCaprio i De Niro? Jest taka szansa

Leonardo DiCaprio dał fanom szansę pojawienia się w kolejnym filmie Martina Scorsese, obok niego i Roberta De Niro. Ta szansa jest częścią All In Challenge, inicjatywy za sprawą której celebryci zbierają fundusze na rzecz osób najbardziej dotkniętych pandemią.

Ktoś ma ochotę pojawić się u boku Roberta De Niro i Leonardo DiCaprio? /Kevork Djansezian /Getty Images

W poście na Instagramie DiCaprio ogłosił, że oferuje fanom szansę na odegranie roli w filmie "Killers of the Flower Moon". "Najbardziej wrażliwe i słabe jednostki potrzebują teraz naszego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek, dlatego prosimy was o wsparcie i pomoc w #AllinChallenge. Jeśli zastanawialiście, się jak to jest pracować ze wspaniałym Martinem Scorsese, Robertem De Niro i mną, to jest wasza szansa" - napisał na Instagramie DiCaprio.



Poza możliwością wystąpienia w filmie zwycięzca będzie również mógł spędzić dzień na planie z DiCaprio, De Niro i Scorsese i zostanie zaproszony na premierę filmu. Aby wziąć udział w konkursie, fani muszą udać się na stronę allinchallenge.com i przekazać darowizny.

W All In Challenge gwiazdy nominują się nawzajem do przyłączenia się do sprawy, a darowizny wysyłane są do Meals on Wheels America, No Kid Hungry i America's Food Fund. Kolejne nominowane przez aktorów gwiazdy to Matthew McConaughey, Ellen DeGeneres i Jamie Foxx.

DeGeneres ogłosiła, że przekaże milion dolarów na fundusz, McConaughey zaś zaoferował szansę dołączenia do niego na meczu piłkarskim University of Texas.