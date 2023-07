Przepis na sukces? Paul Mescal bez koszulki

Jak się właśnie okazało, to właśnie dzięki występowi w tym spektaklu Mescal dostał rolę w kontynuacji "Gladiatora" . Przedstawienie oglądali bowiem producenci tego filmu, m.in. Daria Cercek, współprzewodnicząca działu produkcji w wytwórni Paramount Pictures, która zajmuje się realizacją nadchodzącego obrazu. Jak ujawniła w rozmowie z "Variety", na decyzję o obsadzeniu Mescala wpłynęły nie tylko jego zdolności, ale i fizyczne warunki. "Jest kilka momentów, w których zdejmuje koszulę. Słysząc reakcje kobiet na widowni, stwierdziliśmy, że chyba znaleźliśmy odpowiedniego faceta" - powiedziała Cercek.

Ta wypowiedź wyjaśnia, dlaczego Mescal nie musiał brać udziału w castingu do roli Lucjusza, co on sam ujawnił w wywiadzie udzielonym kilka miesięcy temu magazynowi "The Hollywood Reporter". Aktor powiedział wtedy, że angaż otrzymał po osobistym spotkaniu z Ridleyem Scottem. "To niezwykle onieśmielające osiągnięcie. Jestem z siebie dumny, ale też bardzo się tym stresuję" - wyjawił aktor.