Zagra w filmie, który czeka na realizację już 17 lat

Rozwijany od 17 lat projekt "The Last Voyage of the Demeter" doczekał się pierwszej gwiazdy w obsadzie. Będzie nią Corey Hawkins, któremu sławę przyniósł udział w filmie biograficznym "Straight Outta Compton". Za kamerą stanie André Øvredal ("Upiorne opowieści po zmroku").

Corey Hawkins zagra w filmie "The Last Voyage of the Demeter" /Roy Rochlin /Getty Images

Fabuła filmu "The Last Voyage of the Demeter" dotyczyć będzie ciekawego epizodu z krwawej biografii hrabiego Draculi, jaką była opisana przez Brama Stokera podróż wampira z rodzinnej Transylwanii do Anglii. Odbył ją w trumnie na pokładzie tytułowego statku Demeter. Niedawno tej podróży morskiej poświęcony był jeden z odcinków serialu Netfliksa "Dracula".



Plany zrealizowania filmu "The Last Voyage of the Demeter" sięgają początku wieku. Pierwszą wersję scenariusza napisał w 2002 roku Bragi Schut. Według informacji podanej przez portal "Deadline", najbardziej aktualną wersję scenariusza filmu stworzył Zak Olkewicz - producent horroru "Kiedy gasną światła" oraz autor scenariusza będącego w przygotowaniu filmu akcji "Bullet Train" z Bradem Pittem w roli głównej.

Nie wiadomo, w jaką rolę miałby wcielić się w filmie "The Last Voyage of the Demeter" Hawkins. Najprawdopodobniej zagra członka załogi statku Demeter. Wyruszając z Transylwanii, marynarze nie są świadomi tego, że w przewożonej na statku trumnie spoczywa krwiopijca. Po zapadnięciu zmroku Dracula rozpoczyna polowanie na pozbawionych możliwości ucieczki członków załogi. Nikomu nie udaje się ujść z życiem z tej masakry. Gdy Demeter dobija do portu, okazuje się, że członkowie załogi zniknęli, a na statku znajduje się jedynie ciało martwego kapitana.

W najbliższym czasie Hawkinsa będzie można zobaczyć w gotowym już musicalu Lina-Manuela Mirandy "In the Heights". Wcieli się również w rolę Makdufa w reżyserowanym przez Joela Coena filmie "The Tragedy of Macbeth". Pojawi się także u boku m.in. Lupity Nyong'o w serialu "Americanah", który opowiada historię pochodzących z Nigerii imigrantów.