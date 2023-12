Uwaga: Poniższy tekst zdradza szczegóły fabuły filmu "Barbie".

Żart ma miejsce w drugiej połowie filmu, gdy grany przez Ryana Goslinga Ken wprowadza patriarchat w Barbielandzie. Niemal wszystkie Barbie podporządkowują się wtedy woli Kenów. Jedna z nich opisuje umysłowe zniewolenie w ten sposób: "To było tak, jakbym miała sen, w którym byłam naprawdę przejęta 'Ligą Sprawiedliwości Zacka Snydera'".

Reżyser przyznał w rozmowie z "Men's Health", że rozbawiła go ta linijka dialogu. Dodał jednak, że żartowała ona nie z jego film, a w fanów. "Uważam, że 'Barbie' jest świetna. A żart [z 'Ligi Sprawiedliwości'] był całkiem udany".

"Powiedziałem Debbie [żonie Snydera i producentce jego filmów] [...], że moje imię jest na zawsze związane z popkulturowym fenomenem, tak dużym, że może być dowcipem w 'Barbie'" - zauważył reżyser "Świtu żywych trupów". "To naprawdę szalone".

"Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera": Dlaczego powstała wersja reżyserska filmu?

Zdjęcia do "Ligi Sprawiedliwości" miały miejsce od kwietnia do października 2016 roku. Snyder nie uczestniczył jednak w całym procesie postprodukcji. W maju 2017 roku zastąpił go Joss Whedon, twórca "Avengers". Powodem rezygnacji Snydera była rodzinna tragedia. Wciąż figurował on w napisach filmu jako reżyser, mimo że Whedon zmienił ton produkcji na bardziej rozrywkowy i dograł kilka scen.

Fani domagali się jednak wersji reżyserskiej filmu. Snyder dostał na nią dodatkowy budżet i dograł kilka nowych scen. "Liga Sprawiedliwości" Zacka Snydera ukazała się 18 marca 2021 roku w serwisie streamingowym HBO Max. Film trwał ponad cztery godziny.