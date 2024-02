Do historii najbardziej spektakularnych metamorfoz filmowych przeszły przemiany Christiana Bale’a i Joaquina Phoenixa, którzy a to tracili, a to zyskiwali na wadze do kolejnych ról, przez co ich fizyczne wizerunki ulegały totalnej przemianie, a proces ten był częścią "wchodzenia w buty" postaci. Wymienić można choćby "American Psycho", "Fightera", "Mechanika" w wykonaniu Bale'a o oraz "Jokera" i "Bo się boi" z udziałem Phoenixa. Każdorazowo tego typu transformacje rozgrzewają internet i skupiają uwagę publiczności. Nie inaczej jest w przypadku Zaca Efrona, dla którego proces upodabniania się do utytułowanego wrestlera Kevina Von Ericha stał się aktorskim wyzwaniem.



Reklama

Zac Efron przeszedł metamorfozę do roli w "Braciach ze stali"

Kevin Von Erich należał do słynnego klanu wrestlerów, którzy zrewolucjonizowali tę dyscyplinę w latach 70. i 80 XX wieku. Odniósł wiele sukcesów na ringu wespół z braćmi, sam mógł pochwalić się zdobyciem tytułu mistrza Teksasu wagi ciężkiej. Wcielenie się w ważącego ponad 100 kg, silnego, atletycznie zbudowanego wrestlera niewątpliwie było wyzwaniem. Dodatkowo na Efronie ciążyła jeszcze odpowiedzialność za wiarygodne sportretowanie człowieka, którego legenda jest wciąż żywa. Drugim, nie mniej ważnym aspektem było oddanie wrażliwości i rodzinnego zaangażowania Kevina.

Cechy te były szczególnie ważne dla reżysera. "Atletyczna budowa ciała Zaca rzuca się w oczy. Ale Kevin ma w sobie łagodność, którą u Zaca też widać" - mówi Durkin. Transformacja fizyczna wiązała się nie tylko z upodobnieniem się do odgrywanej przez Efrona postaci, ale przede wszystkim ze zdobyciem siły, która pozwoliłaby aktorowi na odgrywanie wrestlerskich pojedynków. Efron - podobnie jak Allen White i Dickinson - samodzielnie odtwarzał sceny wszystkich walk pod czujnym okiem Chavo Jr. Guerrero, konsultanta ds. wrestlingu na planie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Bracia ze stali" [trailer] materiały prasowe

"Fizyczność Kevina była naprawdę wyjątkowa. On zmienił wrestling. Wiedziałem, że to będzie dla mnie najtrudniejsza rzecz do opanowania. Więc włożyłem w to wszystko, co miałem" - mówił Efron.



"Bracia ze stali": Rola życia Zaca Efrona