Jeff Bridges: uwielbiany aktor obchodzi 75. urodziny

Jeff Bridges przyszedł na świat 4 grudnia 1949 roku. Mając zaledwie cztery miesiące pojawił się w produkcji "The Company She Keeps". W wieku ośmiu lat występował wraz ze swoim ojcem, cenionym aktorem komediowym Lloydem Bridgesem, w serialu "Sea Hunt". W 1972 roku otrzymał pierwszą nominację do Oscara za rolę w produkcji "Ostatni seans filmowy". W późniejszym czasie zdobył ich jeszcze sześć.

Statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej dla najlepszego aktora pierwszoplanowego udało mu się otrzymać dopiero w 2010 roku za rolę muzyka country w "Szalonym sercu", melodramacie muzycznym w reżyserii Scotta Coopera. Za tę rolę zdobył również Złotego Globa. Mężczyzna wystąpił w ponad 70 produkcjach, w tym m.in. "Piorun i Lekka Stopa" (1974), "King Kong" (1976), "Tron" (1982), "Bez szans" (1984), "Fisher King" (1991), "Sztorm" (1996), "Ukryta prawda" (2000) "Tylko dla odważnych" (2017).

Aktor kilka lat temu otarł się o śmierć, wywołując niepokój wśród wielu fanów na całym świecie. Jeden z najbardziej cenionych aktorów w Hollywood w 2020 roku ujawnił, że zdiagnozowano u niego chłoniaka.

"Dzięki rakowi poczułem, jak cenne i kruche jest życie. Sprawił, że doceniłem swoją śmiertelność, ulotność egzystencji. Czuję również wdzięczność za całe wsparcie, które otrzymałem i dobrą, staromodną miłość, która mnie teraz przepełnia" - napisał wtedy aktor w social mediach.

Bridges wrócił już jednak do formy i nadal możemy oglądać go w wielu intrygujących produkcjach. Ostatnim tytułem z jego udziałem jest serial "Stary człowiek". Drugi sezon głośnego hitu zadebiutował na platformie Disney+ z początkiem listopada tego roku.

Na jakie inne dzieła warto jeszcze zwrócić uwagę?

"Gwiezdny przybysz" (1984)

Film Johna Carpentera to produkcja sci-fi z elementami romansu. Nad zatoką Chequamegon w stanie Wisconsin niespodziewanie rozbija się statek kosmiczny. Przybysz z innej planety, grany przez Jeffa Bridgesa, nawiedza dom Jenny Hayden (Karen Allen) i przyjmuje postać jej zmarłego męża, Scotta. Zmusza kobietę, by zawiozła go do Arizony, gdzie ma zostać odebrany przez swoich towarzyszy. W trakcie niebezpiecznej podróży serce Jenny znów zaczyna być przepełnione uczuciem.

"Bez lęku" (1993)

Architekt z San Francisco, Max (Jeff Bridges), wraz z przyjacielem leci do Houston, by podpisać ważny kontrakt. Tym samym samolotem podróżuje Carla (Rosie Perez) z malutkim synkiem. W wyniku poważnych problemów technicznych maszyna się rozbija. Ocalałemu z katastrofy Maxowi udaje się uratować kilku pasażerów. Niestety, zarówno jego przyjaciel, jak i dziecko Carli nie żyją. Po tej tragedii oboje pod opieką psychologa próbują wrócić do normalnego życia.

"Big Lebowski" (1998)

Jeff Lebowski (Jeff Bridges), dla wtajemniczonych Koleś, nigdy nie przestał być hippisem. Spędza czas słuchając muzyki, pijąc ulubionego drinka i grając w kręgle z przyjaciółmi: Sobchakiem (John Goodman) i Donnym (Steve Buscemi). Pewnego dnia odwiedza go kilku ciemnych typów, którzy sugerują mu spłacenie długów za nijaką Bunny, ponoć jego żonę. Koleś nie przejąłby się tym zbytnio, gdyby nie... zniszczony przez intruzów dywan. Dochodzi do wniosku, że został pomylony z innym Jeffem Lebowskim i postanawia dochodzić u niego odszkodowania. W ten sposób wkracza w świat wielkich pieniędzy, skrytych żądzy i tajemnic.

"Szalone serce" (2009)

Bad Blake to życiowo rozbity i zrezygnowany muzyk country. Zbyt wiele razy się żenił, zbyt wiele lat spędził w trasie. Co gorsza, nadal nie może sobie z tym poradzić, ale niespodziewanie pojawia się szansa na ratunek - Jean, młoda dziennikarka, która odkrywa, że za maską muzyka skrywa się prawdziwy, wrażliwy człowiek.

Produkcja zdobyła dwa Oscary: dla najlepszego aktora pierwszoplanowego (Jeff Bridges) oraz za najlepszą piosenkę ("The Weary Kind" w wykonaniu Ryana Binghama).

"Aż do piekła" (2016)

Dwaj bracia - Toby (Chris Pine) - zdesperowany ojciec, szukający lepszego życia dla syna oraz Tanner (Ben Foster), były skazaniec z wybuchowym charakterem, postanawiają okraść oddział banku, który skonfiskował ich rodzinną ziemię. Napad udaje się, jednak sprawy szybko wymykają się spod kontroli. W pościg za braćmi wyrusza Marcus (Jeff Bridges), nieustępliwy Strażnik Teksasu, szukający ostatnich chwil sławy przed przejściem na emeryturę. Toby i Tanner, skuszeni wizją szybkiego zysku, decydują się na kolejny wielki skok.

