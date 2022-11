1 listopada na rynku wydawniczym zadebiutowała autobiograficzna książka Matthew Perry'ego zatytułowana "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing". Gwiazdor "Przyjaciół" zdradził w niej wiele szczegółów na temat kariery w show-biznesie oraz walki z uzależnieniem od alkoholu i silnych leków przeciwbólowych, przez które kilkakrotnie otarł się o śmierć.

"Znów mam 17 lat": Matthew Perry wyreżyseruje kontynuację?

Goszcząc w programie "Pop Culture Spotlight With Jessica Shaw", aktor opowiadał nie tylko o świeżo wydanej autobiografii, ale także o nowym filmowym projekcie. Jest to kontynuacja komedii romantycznej "Znów mam 17 lat" z 2009 roku. Produkcja opowiada o rozczarowanym życiem mężczyźnie w średnim wieku, który marzy o tym, by cofnąć czas. Jego marzenie niespodziewanie się spełnia. Bohater pewnego dnia budzi się i odkrywa, że - jak zapowiada tytuł - znów ma 17 lat. Nastoletnią wersję granej przez Perry'ego postaci sportretował Zac Efron .

Serialowy Chandler Bing zdradził, że jest autorem scenariusza do filmu, który ma zamiar także wyreżyserować. "Ukończyłem niedawno scenariusz, który pokazałem już paru osobom. Pisałem go z myślą o sobie, ale potem zrozumiałem, że jestem o 20 lat za stary. Moja obecność na ekranie będzie więc niewielka" - zdradził Perry.



I dodał, że ma spory problem ze skompletowaniem obsady. Zapytany o wymarzonego odtwórcę głównej roli aktor wyznał, że złożył propozycję dawnemu koledze z planu. Ale ten ją odrzucił. "Cóż, chciałem Zaca Efrona, ale powiedział 'nie'. Musimy znaleźć kogoś, kto powie nam 'tak'" - stwierdził, nie chowając urazy.

