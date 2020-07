"Zabij to i wyjedź z tego miasta" otworzy 20. MFF Nowe Horyzonty

Jeden z najodważniejszych projektów w historii polskiej animacji - realizowany przez 14 lat film "Zabij to i wyjedź z tego miasta" - otworzy 20. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

Kadr z animacji "Zabij to i wyjedź z tego miasta" /materiały prasowe

Pełnometrażowa produkcja wybitnego autora animacji artystycznej, Mariusza Wilczyńskiego, była jednym z najciekawszych tytułów prezentowanych na ostatnim Berlinale i została wyróżniona na prestiżowym festiwalu animacji w Annecy.



Czułe, hipnotyzujące dzieło Wilczyńskiego imponuje galerią postaci, które przemawiają w filmie głosami m.in.: Ireny Kwiatkowskiej, Andrzeja Wajdy, Marka Kondrata, Barbary Krafftówny, Daniela Olbrychskiego, Tomasza Stańki, Krystyny Jandy czy Anny Dymnej. Szczególnym rozmówcą reżysera jest jego przyjaciel - Tadeusz Nalepa, którego utwory i słowa nadają rytm strumieniowi wspomnień i kierunek prowadzenia historii.

W tym roku - trudnym dla rodzimej branży filmowej - organizatorzy Nowych Horyzontów chcą poświęcić szczególne miejsce w programie dla polskich produkcji. "Zabij to i wyjedź z tego miasta" jest pierwszym z wielu tytułów, które będzie można zobaczyć podczas tegorocznego festiwalu.

Film Wilczyńskiego to przepełniony czułością dialog z duchami, blues na cześć przyjaźni, pieczołowite wskrzeszanie: ludzi, miejsc, dialogów, neonów, dźwięków, a nawet smużki papierosowego dymu. Autobiograficzny, przywołujący atmosferę peerelowskiego dzieciństwa i dorastania w potransformacyjnej, nabierającej kolorów Polsce; Zabij to i wyjedź z tego miasta łączy poezję z surowym realizmem, żywych ze zmarłymi, nostalgię z godzeniem się ze stratą.



Wideo "Zabij to i wyjedz z tego miasta": Trailer

Animacja Wilczyńskiego to wzruszające pożegnanie z naznaczonym wojną pokoleniem jego rodziców, ale i przypomnienie, że rozmowa z tymi, którzy nas ukształtowali nie ma końca.

Mariusz Wilczyński w swojej pracy twórczej zajmuje się m.in. malarstwem, performansem - tworzeniem filmów animowanych na żywo i przede wszystkim - autorskich filmów animowanych. Reżyser został określony przez "The New York Times" jednym z najważniejszych współczesnych mistrzów w tej dziedzinie; jest też jedynym polskim autorem animacji artystycznej, który miał przegląd swojej twórczości w słynnym Museum of Modern Art w Nowym Jorku i pierwszym Polakiem, którego animacje prezentowano w The National Gallery w Londynie. Joshua Siegel - kurator ds. filmu w The Museum of Modern Art - stwierdził, że Wilczyński należy do "najwybitniejszych współczesnych twórców animacji na świecie". Reżyser był także bohaterem retrospektywy podczas 12. MFF Nowe Horyzonty.