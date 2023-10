"Fabuła grzęźnie raz po raz, akcja utyka, dialogi się rwą. Po przepowiedzeniu sobie głównego wątku, orientujemy się od razu, że sfilmowano scenariusz 'pisany przez kalkę'. Miasteczko zdradzające swego obrońcę to i 'W samo południe', i 'Siedmiu wspaniałych'. Były wyrzutek, który mści swoje krzywdy na rodzinnej społeczności - to 'Wizyta starszej pani' Friedricha Dürrenmatta, a groza szantażu w warunkach okupacyjnych to choćby 'Partytura na instrument drewniany' Stanisława Grochowiaka (w filmie Janusza Zaorskiego). Generalne déja vu" - pisał Kot.



Lubaszenko i Linda zlekceważyli Salmę Hayek

Z premierą filmu na festiwalu w Karlowych Warach związana jest opowiedziana przez Olafa Lubaszenkę anegdotka o Salmie Hayek, która w tym samym roku gościła na tej samej imprezie.



"Podszedł do nas Jiri Bartoska, czyli prezydent festiwalu, w towarzystwie niewysokiej pani: 'No, chłopcy, dobrze, tu przedstawiam wam naszą koleżankę'"- wspominał w swojej autobiografii "Chłopaki niech płaczą" Olaf Lubaszenko.

"Koleżanka przywitała się z nami niezwykle miło, my z nią już mam wrażenie mniej, bo pochłonięci byliśmy ważną rozmową. 'Hey, how are you?' - rzuciłem i natychmiast wróciliśmy z Bogusławem do omawiania niezwykle istotnych spraw. Ona tak jeszcze stała z minutę czy dwie, próbując do nas zagadać. Odpowiadaliśmy 'Yes, yes, okej'. W końcu jednak odeszła. 'See you later, bye' i tyle było naszego miłosnego spotkania. Pomachaliśmy jeszcze na pożegnanie i kolejny raz wróciliśmy do naszej rozmowy" - kontynnuował historię Lubaszenko.

Co działo się dalej? "Po chwili przychodzi Bartoska i pyta: 'A gdzie ona jest?' 'A kto?' - dziwimy się. 'No, Salma Hayek'. 'Co? To była Salma Hayek?' - dziwimy się jeszcze bardziej. 'Ale z was idioci! Ja wam przyprowadzam Salmę Hayek, a wy nawet z nią nie pogadaliście'. 'Ale myśmy nie wiedzieli, nie usłyszeliśmy jej nazwiska!'" - relacjonował aktor.

Lubaszenko skończył anegdotę stwierdzeniem, że Hayek z pewnością nie pamięta tego wydarzenia. Chyba że był to dla niej ten jedyny raz, gdy ktoś nie zwrócił na nią uwagi.