"Zabawy z piłką": Vince Vaughn wraca do roli

Bohaterem filmu " Zabawy z piłką " jest właściciel podupadającej siłowni, Peter LaFleur (w tej roli Vince Vaughn ). Jego lokal chce przejąć bezwzględny biznesmen, który ma sieć popularnych klubów fitness. Walka o siłownię rozegra się na boisku do gry w zbijanego. LaFleur zamierza wystawić swoją drużynę na turnieju w Las Vegas i zdobyć główną nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów. Te pieniądze pozwolą mu uratować biznes. Podstawowy problem polega jednak na tym, że tworzący drużynę LaFleura klienci jego siłowni to nieudacznicy, którzy nie mają pojęcia o zbijaku.

Jak informuje portal "Deadline", w kontynuacji "Zabaw z piłką" wystąpi Vince Vaughn, który powróci do roli Petera LaFleura. Aktor ma być również producentem tego filmu, do którego scenariusz napisał Jordan VanDina we współpracy z Vaughnem i Clayem Tarverem ("Dolina krzemowa"). O fabule wiadomo niewiele, bo projekt jest na bardzo wczesnej fazie rozwoju.

"Zabawy z piłką": Sequel komedii powstanie!

Film "Zabawy z piłką 2" powstanie dla studia 20th Century. Mało prawdopodobne, aby reżyserią filmu zajął się autor pierwszej części, Rawson Marshall Thurber. Jest on bowiem obecnie zajęty rozwijaniem szpiegowskiego uniwersum zapoczątkowanego hitowym filmem "Czerwona nota" z Ryanem Reynoldsem, Dwayne’m Johnsonem i Gal Gadot w rolach głównych.

Nie wiadomo też, czy do kontynuacji powrócą inne gwiazdy pierwszej części filmu. Wystąpili w niej m.in. Ben Stiller, Christine Taylor, Justin Long, Alan Tudyk, Missi Pyle, Gary Cole, Jason Bateman i William Shatner.

Vince Vaughn: Gdzie jeszcze zobaczymy aktora?

Kontynuacja "Zabaw z piłką" to kolejny projekt, z jakim związał się ostatnio Vince Vaughn. Aktora będzie można zobaczyć również w filmie "Animal Friends" u boku Ryana Reynoldsa , Jasona Momoi i Aubrey Plazy. Ten przeznaczony dla starszych widzów film drogi będzie połączeniem filmu aktorskiego i animowanego. Vaughn znalazł się też w obsadzie filmu "IF" Johna Krasinskiego (" Ciche miejsce ").

