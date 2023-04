Ekranizacja powieści Suzanne Collins "Igrzyska śmierci" okazała się ogromnym sukcesem. Nic dziwnego, że Lionsgate sięgnęło po kolejną powieść pisarki. Wiadomo, że ekranowy prequel będzie bazował na powieści "Ballada ptaków i węży". Na ekranie nie zobaczymy osławionej Katniss Everdeen ( Jennifer Lawrence ), za to będziemy mieli okazję bliżej poznać historię Coriolanusa Snowa oraz Lucy Gracy.

Wiadomo, że za reżyserię odpowiadać będzie Francis Lawrence , scenariusz powierzono Michaelowi Arndtowi.

Gwiazdą filmu "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży" będzie Rachel Zegler , która wcieli się w postać Lucy Gray, dziewczyny z Dystryktu Dwunastego, która u boku Coriolanusa Snowa rywalizować będzie w Dziesiątych Głodowych Igrzyskach.

"Jeśli przeczytacie książkę Suzanne, zwrócicie uwagę na emocjonalną inteligencję, fizyczną zwinność oraz potężny wokal Lucy Gray. Rachel uosabia wszystkie te cechy - jest idealnym wyborem dla naszej Lucy Gray" - powiedział Nathan Kahane, prezydent Lionsgate Motion Picture Group.

Zegler partnerować będzie na ekranie Tom Blyth ("Billy the Kid"), który zagra młodego Coriolanusa Snowa.



W filmie zobaczymy także: Hunter Schafer, Violę Davis, Petera Dinklage'a i Jasona Schwartzmana.



"Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży": Fabuła filmu

"Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży" to opowieść, która przenosi widzów w przeszłość Panem. W podzielonym na dystrykty państwie, ze stolicą w Kapitolu, co roku odbywają się krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z dystryktów. Zwycięzca może być tylko jeden...



Każda saga ma swój początek, a każdy bunt potrzebuje pierwszej iskry. Oto Dziesiąte Głodowe Igrzyska. W Kapitolu osiemnastoletni Coriolanus Snow zamierza skorzystać z szansy, jaką jest rola mentora i zdobyć sławę. Potężny niegdyś ród Snowów podupadł i przyszłość Coriolanusa zależy od tego, czy zdoła pokonać konkurentów. Tyle że fortuna nie bardzo mu sprzyja, bo otrzymuje poniżające zadanie. Zostaje mentorem Lucy Gray Baird, dziewczyny z Dystryktu Dwunastego, najbiedniejszego z biednych. Ich losy będą od teraz nierozerwalnie ze sobą splecione - każda decyzja, którą podejmie Snow, może prowadzić do sukcesu lub porażki, triumfu lub klęski. Na arenie rozgrywa się walka na śmierć i życie. Poza areną w Coriolanusie zaczyna budzić się współczucie dla skazanej na zgubę trybutki... Czy warto przestrzegać zasad, gdy liczy się tylko przetrwanie za wszelką cenę?

Rachel Zegler: Kim jest aktorka?

Rachel Zegler urodziła się 3 maja 2001 roku w Hackensack (New Jersey). Jest amerykańską aktorką, piosenkarką i youtuberką. Jej matka ma korzenie kolumbijskie, a ojciec pochodzi z Polski.

Zaczynała, występując w szkolnych musicalach. Do roli Marii w "West Side Story" została wybrana spośród 30 tys. aplikujących kandydatek.



W serwisie YouTube jest aktywna od 2015 roku. Od 2020 roku wideo Zegler, na którym śpiewa "Shallow", z filmu "Narodziny gwiazdy" , zebrało ponad 11 milionów wyświetleń na Twitterze.

Zeigler wkrótce wcieli się też w postać Królewny Śnieżki w nowej filmowej adaptacji bajki Disneya.

Za reżyserię odpowiadać będzie Marc Webb, a za muzykę do filmu Benj Pasek i Justin Paul, duet stojący za produkcją "La La Land".

"Niezwykłe zdolności wokalne Rachel to dopiero początek jej talentów. Jej siła, inteligencja i optymizm staną się integralną częścią ponownego odkrywania radości płynącej z tej klasycznej bajki Disneya" - powiedział Webb.

Producenci miesiącami szukali idealnej Śnieżki, jej występ w trakcie castingu był udany, jednak to pierwsze zdjęcia z filmu "West Side Story" w reżyserii Stevena Spielberga, w którym Zegler wciela się w postać Marii, zrobiły największe wrażenie i to właśnie zdecydowało o zaangażowaniu jej do tej roli