"Zabawa w chowanego” braci Sekielskich 21 maja w TVN

Już w najbliższy czwartek TVN pokaże dokument Tomasza i Marka Sekielskich „Zabawa w chowanego” ukazujący problem pedofilii w kościele. Kilka dni później film trafi także do serwisu Player.pl.

"Zabawa w chowanego" to kolejny po "Tylko nie mów nikomu" obraz dokumentalny braci Sekielskich demaskujący zmowę milczenia wśród księży w kościele katolickim na temat ukrywania przestępstw pedofilii.



Film miał swoją premierę w sobotę, 18 maja, na YouTubie.

W kontynuacji zapoczątkowanego w "Tylko nie mów nikomu" śledztwa w sprawie duchownych - pedofilów, dziennikarz Tomasz Sekielski dociera do kolejnych ofiar molestowania seksualnego przez księży oraz hierarchów, którzy te przestępstwa latami kryli.

"Zabawa w chowanego" jest historią dwóch braci - Bartłomieja i Jakuba, którzy byli wykorzystywani seksualnie przez tego samego księdza z diecezji kaliskiej. Molestował on także inne dzieci, między innymi Andrzeja, którego relację również słyszymy w filmie.



"Dotykał nas i całował, kiedy rodzice byli w domu", "Poszukał sobie najłatwiejszej ofiary", "Mama myślała, że ćwiczymy, a on robił, co robił", "Mój brat mówił, że u niego wyglądało tak samo" - to tylko niektóre z szokujących wypowiedzi ofiar.

Bartłomiej opowiada w filmie, że do molestowania dochodziło w domu, gdy miał 8-10 lat. "Perfidia tego księdza polegała na tym, że do spotkań dochodziło nie dość, że w moim domu, nie dość, że w moim pokoju, to zazwyczaj podczas obecności osób starszych, moich rodziców, którzy przebywali gdzieś w kuchni. Nie byli niczego świadomi, po prostu tak uśpił ich czujność, że nie wpadli na to, że coś może się dziać" - relacjonował w filmie Sekielskich. Jego sprawa jest jedyną, która jeszcze się nie przedawniła

"To jest inny film niż 'Tylko nie mów nikomu', jest zupełnie inaczej opowiedziany. Są oczywiście łzy i emocje. Gdyby film przeszedł bez echa, byłbym zdziwiony" - zapowiadał Tomasz Sekielski.



"Zabawa w chowanego" zostanie wyemitowana na antenie TVN-u bez bloków reklamowych już w czwartek 21 maja o godzinie 21.35.



Z kolei w sobotę 23 maja dokument trafi do Playera, gdzie będzie dostępny dla widzów w ofercie Free VOD, czyli za darmo i również bez reklam.