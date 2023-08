"Jednym z motywów przewodnich filmu jest właśnie element izolacji" - stwierdzał Cuarón. "Jednak dla aktora spędzanie dużej ilości czasu ekranowego w pojedynkę, nie wchodząc w interakcje z inną osobą, może okazać się całkiem przerażającą perspektywą. Wiele razy rozmawialiśmy z Sandrą o znalezieniu równowagi pomiędzy tym, co by powiedziała, a czego nie, oraz jakimi działaniami wyraziłaby to, co czuje Ryan. Zgodziliśmy się co do tego, że jej postać powinna pozostać do pewnego stopnia nieokreślona, ale musieliśmy również zakotwiczyć ją emocjonalnie. Myślę, że Sandra sięgnęła w głąb naprawdę ciemnych zakątków swojej osobowości, żeby zagrać tę rolę w taki sposób. Byłem niesamowicie podekscytowany i wdzięczny za to, że to zrobiła".

Ten film powstał z myślą o kobiecej bohaterce

"Grawitacja" to historia przedstawiona przede wszystkim z kobiecej perspektywy.

"Całe życie marzyłam o tym, żeby chociaż raz zrobić na ekranie to, co regularnie robią moi koledzy po fachu. Za każdym razem, kiedy oglądałam film opierający się na koncertowym popisie jednego aktora grającego główną rolę, czułam swoistą zazdrość. Ale wszystkie te niezapomniane postacie nie były pisane przez scenarzystów z myślą o kobietach. Przez kilka ostatnich lat szukałam takiej roli, jak ta, którą podarował mi Cuaron" - wyznała w rozmowie z "New York Timesem" Sandra Bullock, która za rolę dr Ryan Stone otrzymała nominację do Oscara.

Trening, jaki Bullock musiała przejść przed rozpoczęciem zdjęć, nie przypominał niczego, z czym musiała się zmierzyć w ciągu jej 25-letniej filmowej kariery. "Musiałam nauczyć swoje ciało od szyi w dół zachowywania się w taki sposób, jakby znajdowało się w stanie nieważkości" - tłumaczyła aktorka "New York Timesowi". "Na Ziemi podlegamy sile przyciągania i sprężystości podłoża. Tam, gdzie nie działają siły grawitacji, wszystko wygląda zupełnie inaczej. Trening właściwych reakcji zajął mi wiele tygodni. Musiałam również zmusić się do tego, by zapomnieć, że znajduję się na Ziemi. Reszta była wyłącznie kwestią fizycznego przygotowania" - dodała.

Zdjęcie Sandra Bullock na planie filmu "Grawitacja" / Image Capital Pictures / Film Stills / Agencja FORUM

W przygotowywaniu się do roli Sandrze Bullock pomagała jedna z astronautek NASA, Catherine "Cady" Coleman. W czasie, gdy kręcono film, Coleman przebywała na pokładzie stacji ISS - stamtąd rozmawiała z aktorką i udzielała jej wskazówek.

NASA zwróciła uwagę, że w filmie można zobaczyć zjawiska, które rzeczywiście występują w kosmosie i na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.

Widzowie filmu mogli np. zauważyć, że woda w przestrzeni kosmicznej formuje się w kształt sferyczny. W filmie uzyskano to za pomocą efektów specjalnych, ale takie zjawisko występuje w rzeczywistości na orbicie okołoziemskiej w warunkach tzw. mikrograwitacji. Dzięki eksperymentom przeprowadzanym przez astronautów na stacji ISS zachowanie cieczy w takich warunkach jest przedmiotem badań naukowców.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Grawitacja" [trailer]

W "Grawitacji" pojawiły się też eksperymenty dotyczące wzrostu roślin w kosmosie. W rzeczywistości sama Coleman pracowała przy eksperymentach biologicznych w trakcie misji STS-93, w tym przy eksperymencie o nazwie Plant Growth Investigations in Microgravity (PGIM-1). W tym doświadczeniu badano rozwój rzodkiewnika pospolitego sprawdzając, w jakich warunkach oświetlenia i w jakim otoczeniu może rosnąć w warunkach panujących na stacji kosmicznej.

"Grawitacja": Wizualne dzieło sztuki warte 7 Oscarów

"Grawitacja" otrzymała w 2014 roku siedem Oscarów w kategoriach: najlepszy reżyser, najlepsze zdjęcia, najlepsza oryginalna ścieżka dźwiękowa, najlepszy montaż, najlepsze efekty specjalne, najlepszy dźwięk, najlepszy montaż dźwięku.

W najważniejszej kategorii dzieło Cuarona musiało jednak uznać wyższość "Zniewolonemu. 12 Years a Slave" Steve'a McQueena. Także Sandra Bullock wróciła do domu bez statuetki, która przypadła Cate Blanchett za rolę w filmie "Blue Jasmine". Na pocieszenie zainkasowała rekordową gażę w historii kina. Za rolę w "Grawitacji" zarobiła aż 70 milionów dolarów (20 milionów gaży plus udziałw zyskach) - do dzisiaj żadnej aktorce nie udało się nawet zbliżyć do tego wyniku (Margot Robbie za "Barbie" ma zarobić 50 milionów dolarów).