Z wybiegu na plan filmowy. Córka Moniki Bellucci zagra w nowym hicie

Jeszcze niedawno zachwycała na wybiegach najważniejszych domów mody, dziś przygotowuje się do debiutu filmowego. Deva Cassel, córka Moniki Bellucci i Vincenta Cassela, nie zamierza ograniczać się do świata mody. 20-latka wkracza w nową fazę kariery, sięgając po marzenia zakorzenione w rodzinnym DNA - aktorstwo.

Od pokazów dla Prady po plan filmowy. Młoda Bellucci wkracza do akcji

Choć nazwiska Cassel i Bellucci otwierają wiele drzwi, Deva chce sama utorować sobie karierę. Jej przygoda z modą rozpoczęła się błyskawicznie i na najwyższym poziomie - współprace z Dolce & Gabbana, Valentino i Pradą zapewniły jej status supergwiazdy mody generacji Z. Teraz okazuje się jednak, że światła reflektorów na wybiegach to dla niej za mało. Młoda gwiazda postanowiła pójść w ślady rodziców i spróbować swoich sił przed kamerą.

Pierwszym poważnym krokiem w stronę aktorstwa jest rola w nowej wersji klasycznego "Lamparta", produkcji Netflixa. Jednak to dopiero początek. Cassel pracuje już nad kolejnym projektem, który ma szansę zdobyć serca młodszej publiczności. Chodzi o nowoczesną adaptację "Upiora w operze", która ma być utrzymana w romantycznym klimacie à la "Zmierzch". Zdjęcia ruszają już latem, a Deva wcieli się w główną bohaterkę.

Włoska gwiazda, która nie znika z pierwszych stron gazet

Choć jej kalendarz pęka w szwach, Deva wciąż znajduje czas, by błyszczeć na salonach. Podczas ostatniego pokazu Diora w Rzymie pojawiła się w stylizacji, która od razu trafiła na czołówki modowych portali. Biała suknia z odkrytymi ramionami, kultowa torebka Lady Dior i luźno opadające, naturalne loki. Klasa i świeżość, które sprawiają, że media nazywają ją współczesną ikoną stylu.

Nie jest tajemnicą, że bycie dzieckiem dwóch legend kina wiąże się z dużą presją, ale Deva nie traktuje tego jako ciężaru. Motywuje ją to do działania. Jej kariera dopiero nabiera rozpędu, a wszystko wskazuje na to, że nazwisko Cassel nieprędko zniknie z kinowych afiszy.

