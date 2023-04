Cała seria filmów o Harrym Potterze znika z HBO Max

Wraz z końcem kwietnia z biblioteki HBO Max znikną wszystkie filmy z kultowej serii "Harry Potter". Prawdopodobnie seria wróci na platformę, lecz na ten moment znika na jakiś czas. Można się domyślać, że jest to związane z nową polityką szefów HBO.

To nie jedyne światowe produkcje, które zostaną usunięte z oferty platformy streamingowej. Po 30 kwietnia zniknie także najnowszy film o Jamesie Bondzie " Nie czas umierać " z Danielem Craigiem w roli głównej.

Reklama

To również ostatnia szansa, by obejrzeć " Baby Driver " w reżyserii Edgara Wrighta . Utalentowanego młodego kierowcę (Ansel Elgort), który zarabia na życie udziałem w napadach, przez życie prowadzi muzyka. To ona pomaga mu być najlepszym w tym, co robi. Film dostępny do 30 kwietnia.

Jakie produkcje zostaną usunięte z HBO Max? [kwiecień 2023 - PEŁNA LISTA]

Poniżej znajduje się lista produkcji, które zostaną usunięte z biblioteki HBO Max po 30 kwietnia.

"Przyczajony tygrys, ukryty smok"

"Candyman"

"Harry Potter i Kamień Filozoficzny"

"Harry Potter i Komnata Tajemnic"



"Harry Potter i Więzień Azkabanu"

"Harry Potter i Czara Ognia"

"Harry Potter i Zakon Feniksa"

"Harry Potter i Książę Półkrwi"

"Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I"

"Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II"

"Złe prawo"

"Słodkie rzeczy"

"Sponsor"

"Niezidentyfikowany"

"Wszystkie piękne koniki"

"Wuhai"

"Trzeba ich rozwieść"

"Projekt Klary"

"Opowieści mojego ojca"

"San Andreas"

"Diuna" (1984)

"Chłopiec w pasiastej piżamie"

"Spokój w sercu"

"To dla twojego dobra"

"Zostaniemy zapomniani"

"Czym jest wolność?"

"Respect - Królowa Soul"

"Na życiowym zakręcie"

"Zabójstwo dwojga kochanków"

"Wielkie otwarcie"

"Kochanek"

"Słodkie cygaro"

"Once"

"Tylko Bóg wybacza"

"Kozaczki z pieprzykiem"

"Baby Driver"

"Nie czas umierać"

"Zanim się pojawiłeś"

"Jesteśmy kwita"

"Zabójczy koktajl"

"Złoto dla psów"

"Błękit morza"