Z dnia na dzień został milionerem. To prawdziwa historia. Jest zwiastun "Króla dopalaczy"

"Król dopalaczy": zadebiutował oficjalny zwiastun

W sieci zadebiutował oficjalny zwiastun filmu "Król dopalaczy" , zaprezentowano również kinowy plakat. Produkcja inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, które kilka lat temu wstrząsnęły Polską, zadebiutuje na ekranach kin 13 marca.

W rolach głównych występują Tomasz Włosok oraz Vanessa Aleksander, a towarzyszą im m.in. Łukasz Simlat, Jan Frycz, Rafał Maćkowiak, Grażyna Szapołowska, Janusz Chabior, Robert Jarociński oraz Agnieszka Grochowska.

Za powstaniem filmu stoją debiutujący reżyser Pat Howl oraz producentka Katarzyna Samson, którzy wspólnie napisali scenariusz, tworząc historię o ambicji, władzy i cenie, jaką trzeba zapłacić za błyskawiczny sukces.

Zobaczcie zwiastun filmu!

"Król dopalaczy": oficjalny opis filmu

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia zawrotnej kariery zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych narkotyków i - niczym "Wilk z Wall Street" - z dnia na dzień został milionerem. Nagła sława, piękne kobiety, szybkie samochody, niekończąca się impreza, konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy - to jego nowy świat, w którym granica między legalnym a zakazanym jest tak cienka, jak kreska na lustrze. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, zaczyna się gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem? Historia sukcesu, który wymknął się spod kontroli.

W filmie występują: Tomasz Włosok ("Jak zostałem gangsterem"), Vanessa Aleksander ("Sala samobójców. Hejter"), Łukasz Simlat ("Furioza"), Grażyna Szapołowska ("Krótki film o miłości"), Jan Frycz ("Ślepnąc od świateł"), Janusz Chabior ("Służby specjalne"), Robert Jarociński ("Heweliusz") i Agnieszka Grochowska ("Dzień matki").

"Król dopalaczy" jest pierwszą w Polsce produkcją stworzoną w modelu crowdinvestingu, która trafia do szerokiej dystrybucji kinowej na terenie całego kraju.

Premiera kinowa zaplanowana jest na 13 marca 2026 roku. Dystrybutorem tytułu jest firma Monolith Films.