​Yvonne Strahovski, znana z ról w produkcjach "Opowieść podręcznej", "Dexter", "Predator" czy "Tajemnice Manhattanu", po raz drugi zostanie mamą. Aktorka będzie miała syna czy córkę?

​Yvonne Strahovski spodziewa się dziecka / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Yvonne Strahovski, która pochodzi z Australii, ale ma polskie korzenie, pokazała się ostatnio na czerwonym dywanie. Aktorka promowała w Los Angeles swój nowy film "The Tomorrow War". Strój potwierdził, że jej rodzina znowu się powiększy.

38-letnia aktorka pojawiła się w na imprezie w białej, obcisłej sukience, która podkreślała jej ciążowy brzuszek. Będzie to drugie dziecko aktorki i jej męża Tima Lodena. Pierwszy syn pary, Wiliam urodził się w październiku 2018 roku.

Poprzednią ciążę Strahovski ogłosiła na swoim Instagramie. Aktorka chętnie dzieliła się wspólnymi fotografiami w mediach społecznościowych.

"Jestem podekscytowana mogąc nareszcie podzielić się specjalną wiadomością - Będę Mamą!", "Zostaliśmy pobłogosławieni największą radością naszego życia, naszym synkiem..." - pisała.



W czasie pierwszej ciąży, podczas prac na planie "Opowieści podręcznej" pozostali członkowie obsady pozdrawiali aktorkę słowami "Blessed be the Fruit" ["błogosławiony owoc" - wyrażenie używane w serialu - red]. Aktorka wcielała się tam w postać Sereny Joy.

Ostatni odcinek czwartego sezonu "Opowieści podręcznej" pojawił się na HBO 16 czerwca 2021 roku. Jeszcze przed premierą zapowiedziano powstanie piątej serii. Nie wiadomo, czy będzie to zarazem finał serialu. Kontynuacji możemy spodziewać się wiosną 2022 roku.

W związku z rolą w filmie "The Tomorrow War" aktorka przeszła specjalny trening militarny z posługiwania się bronią, wzmacniała kondycję fizyczną na siłowni.

O czym opowiada nowa produkcja? Podróżnicy w czasie z roku 2051 przynoszą wiadomość - przegramy wojnę z kosmitami. Jedyną nadzieją jest wciągnięcie do walki ludzi z 2021 roku. Główny bohater filmu to Dan (Chris Pratt), nauczyciel, który został wcielony do armii walczącej w przyszłości z inwazją obcych. Strahovski zagra genialnego naukowca o pseudonimie Romeo Command. Jej zadaniem jest skonstruowanie potężnej broni biologicznej, która pomoże ludzkości w walce z najeźdźcą.

Produkcja pojawi się na platformie Amazone Prime.