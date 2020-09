Wznawiają prace nad filmem o Elvisie Presleyu

Prace na planie filmu biograficznego o Elvisie Presleyu zostały przerwane w marcu tego roku, gdy u występującego w nim Toma Hanksa wykryto koronawirusa. Teraz autorzy produkcji podali informację, że zdjęcia będą wznowione 23 września. Tom Hanks jest już w Australii, gdzie przebywa na obowiązkowej, dwutygodniowej kwarantannie.

Jedna z gwiazd filmu Tom Hanks jest już w Australii i niedługo wejdzie na plan /Nathan Congleton/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

"Wracamy do, jak powiedziałby to Elvis, zajmowania się biznesem. Uważam za wielki zaszczyt, że w tym bezprecedensowym czasie dla całego świata, Tom Hanks był w stanie powrócić do Australii. Dołączy tu do Austina Butlera (odtwórcy głównej roli - przyp. red.) i całej reszty naszej nadzwyczajnej obsady i ekipy, aby wznowić produkcję filmu o Elvisie" - powiedział reżyser filmu Baz Luhrmann.



"Słowa nie oddadzą, jak bardzo szczęśliwi jesteśmy, że władze stanu Queensland i jego mieszkańcy wspierają nasz film. Dziękujemy za wszelką pomoc, byśmy mogli świecić przykładem tego, jak kreatywnie i produktywnie, bezpiecznie i odpowiedzialnie chronić naszą ekipę oraz społeczność. Nie możemy doczekać się pracy z Tomem Hanksem, gdy ten zakończy już kwarantannę" - dodał reżyser.

Przybycie Hanksa do Australii nie obyło się bez kontrowersji. Pojawiły się wątpliwości odnośnie hotelu, w którym zamieszkał. Nie znajduje się on bowiem na liście placówek wyznaczonych przez lokalne władze na miejsca, w których można odbywać kwarantannę. Ekipa filmu o Elvisie zajęła kilka pięter hotelu, ale Hanks nie może się po nich przemieszczać. Co jakiś czas sprawdzane będzie, czy aktor wywiązuje się z wszelkich zaleceń. Za hotel zapłaciła produkcja filmu, nie jest on finansowany przez władze stanu Queensland. Te już wcześniej zapewniły produkcji wiele zachęt finansowych do tego, by kręcić film właśnie tutaj. Szacuje się, że dla lokalnego budżetu prace nad filmem zapewnią zastrzyk gotówki w wysokości nawet 75 milionów dolarów.

Tom Hanks wcieli się w filmie o Elvisie w postać długoletniego menadżera Presleya, pułkownika Toma Parkera. W filmie wystąpią też Maggie Gyllenhaal jako matka Elvisa, Rufus Sewell jako ojciec wokalisty. W rolę Priscilli Presley wcieli się Olivia DeJonge.