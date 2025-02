Znany z roli Froda Bagginsa w trylogii "Władca Pierścieni" Elijah Wood od 2018 roku jest w związku z duńską producentką filmową, Mette-Marie Kongsved. Para poznała się w 2016 roku na planie filmu "I Don't Feel at Home in This World Anymore". Wychowują dwójkę dzieci: urodzonego w 2019 roku syna oraz córkę, która przyszła na świat w 2022 roku.

Elijah Wood i Mette-Marie Kongsved wzięli ślub w tajemnicy

Elijah Wood i Mette-Marie Kongsved są znani z trzymania swojego życia prywatnego z dala od świateł reflektorów. Podczas udzielonego niedawno wywiadu Elijah ujawnił, że kilka tygodni temu ożenił się z Mette-Marie. W podcaście "Inside of You" aktor nazwał ukochaną swoją "żoną".

Jak donoszą zagraniczne media, para miała wziąć sekretny ślub w hrabstwie Los Angeles. Elijah i Mette-Marie zdecydowali się na poufny status licencji małżeńskiej, co oznacza, że ujawnienie dokładnej daty złożenia ślubów było niemożliwe. Kameralne wesele, liczące około 80 gości miało odbyć się w Szwecji w Sylwestra 2024 roku.

