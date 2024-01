Stanislav Yanevski to bułgarski aktor, który urodził się 16 maja 1985 roku w Sofii. Przez pięć lat mieszkał w Anglii, przeprowadził się również do Izraela. Szeroka widownia poznała Yanevskiego dzięki roli Wiktora Kruma w czwartej części "Harry'ego Pottera".

Studiował na uniwersytecie Mill Hill, gdzie uczył się także inny aktor, który wystąpił w filmach o słynnym czarodzieju - Harry Melling (zagrał postać Dudleya Dursleya). Ponoć Stanislav Yanevski nieszczególnie marzył o zostaniu aktorem, nigdy nie uczęszczał na zajęcia aktorskie.

Stanislav Yanevski: Wiktor Krum z filmu "Harry Potter i Czara Ognia"

Stanislav Yanevski wziął udział w castingu do filmu " Harry Potter i Czara Ognia " tylko dlatego, że Fiona Weir, dyrektorka castingu, namówiła go do uczęszczania na warsztaty aktorskie. W efekcie pokonał aż 650 kandydatów i wystąpił w czwartej części popularnej serii. Miał wówczas zaledwie 19 lat i był to jego debiut na wielkim ekranie.

Yanevski wcielił się w postać Bułgara Wiktora Kruma, reprezentanta szkoły w Durmstrangu, który przybywa do Hogwartu, by wziąć udział w Turnieju Trójmagicznym. Wiktor zaprosił Hermionę (w tej roli Emma Watson) na zimowy bal. Wzdychała do niego niejedna uczennica Hogwartu i prawdopodobnie, niejedna widzka.

Niewielu fanów serii wie, że Stanislav Yanevski miał pojawić się w jeszcze jednym filmie o Harrym Potterze. Wystąpił w filmie " Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I ", lecz sceny z jego udziałem nie znalazły się w finalnej wersji.

Stanislav Yanevski: Co robi dziś?

Stanislav Yanevski po występie w jednej z najpopularniejszych serii filmowych nie zrobił wielkiej kariery aktorskiej. Zagrał w zaledwie kilku tytułach. Można go było oglądać m.in. w drugiej części "Hostelu", serialu "Agent pod przykryciem" czy filmie "W cieniu wroga".

Instagram Post Rozwiń

Dziś Yanevski ma prawie 40 lat i przeszedł wielką transformację, jeśli chodzi o wygląd. Ma dłuższe włosy, brodę, liczne tatuaże i jest w znakomitej formie. Aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe. Publikuje na Instagramie, gdzie śledzi go ponad 239 tys. obserwatorów, rozwija także kanał na YouTube. Jego pasją są podróże oraz motocykle.