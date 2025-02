20 lat później. Will Smith robi sequel kultowej komedii bez jej twórcy?

Fani czekali na to 20 lat. Dwie dekady po premierze "Hitcha: Najlepszego doradcy przeciętnego faceta" potwierdzono, że trwają prace nad kontynuacją. Pieczę na projektem trzyma firma produkcyjna Willa Smitha, który w pierwszej części wcielił się w główną rolę. Przypomnijmy, że komedia byłą kasowym i artystycznym hitem, zarabiając ponad 350 milionów dolarów i zyskując uznanie krytyków na całym świecie. Czy nowa odsłona powtórzy sukces swojej poprzedniczki? Mogą temu przeszkodzić kulisy powstawania 2. części.

Andy Tennant, reżyser przeboju, powiedział, że Will Smith pracuje nad sequelem, ale jego o tym nie poinformował, jak podaje Deadline. Twórca dowiedział się o działaniach Smitha od osób trzecich. Filmowiec zdradził te rewelacje, wyznając w swoim najnowszym wywiadzie, że sam miał pomysł na kontynuacje, ale Smith go uprzedził.

"Złożyłem propozycję sequela, co było całkiem zabawne, ale wydaje mi się, że Will pracuje nad sequelem "Hitcha" beze mnie" - powiedział Tennant w wywiadzie dla Business Insider. "Dowiedziałem się o tym dopiero trzy miesiące temu. Miałem naprawdę dobry pomysł na 2. część i rozmawiałem z dyrektorem wykonawczym Sony, który powiedział, że firma produkcyjna Willa już pracuje nad kontynuacją. Takie jest właśnie Hollywood".

Choć może wydawać się, że Smith zabrał reżyserowi pracę, to Tennant nie ma do niego żalu. Zdaje sobie sprawę, że wszystko ma swój początek i koniec. Nie zanosi się więc na to, by Tennant miał teraz robić na złość aktorowi, robiąc własną kontynuację - zostawia sprawę i idzie do następnego projektu.

"Zatrudnił mnie do nakręcenia tego filmu. Nie było to dla nikogo łatwe zadanie, ale z filmem objechaliśmy cały świat... A kiedy to się skończyło, mój czas z Willem dobiegł końca. Tyle. Od tamtej pory nigdy się do mnie nie odezwał" - podsumował Tennant.

Hit z Willem Smithem był jednym z najbardziej dochodowych filmów roku

"Hitch: Najlepszy doradca przeciętnego faceta" to komedia romantyczna z 2005 roku, w której Will Smith zagrał główną rolę - pewnego siebie doradcy randkowego. W filmie wystąpili również Eva Mendes, Kevin James, Amber Valletta, Michael Rapaport i Adam Arkin. Fabuła opowiada o specjaliście od spraw sercowych, który uczy mężczyzn sztuki uwodzenia kobiet, udowadniając, że do każdego serca da się znaleźć klucz. Sprawy komplikują się, gdy poznaje dziennikarkę, która wyjawia światu jego tożsamość i profesję.

Film miał premierę tuż przed Walentynkami, 11 lutego 2005 roku. Otrzymał pozytywne recenzje od krytyków i okazał się hitem kasowym, zarabiając 371,6 miliona dolarów na całym świecie, stając się dziesiątym najbardziej dochodowym filmem 2005 roku. Na ten moment nie wiadomo, czy do produkcji powróci Eva Mendes, odtwórczyni głównej roli żeńskiej. Odkąd aktorka związała się z Ryanem Goslingiem, skupiła się na rodzinie, wychowywaniu swoich pociech i rozwijaniu pobocznych biznesów. W wywiadach niejednokrotnie podkreślała, że nie wyobraża sobie być daleko od domu, a tego często wymaga praca na planie zdjęciowym.

