Pieniądze nie dały mu umiejętności? Nie zrobi sobie nawet prania

"Macaulay Culkin od dziesięcioleci jest filarem popkultury. Ma rozległy dorobek artystyczny, a jego film 'Kevin sam w domu' do dziś pozostaje jednym z najbardziej lubianych świątecznych tytułów na całym świecie" - podkreślono w uzasadnieniu decyzji przyznaniu Macaulayowi Culkinowi gwiazdy w Hollywoodzkiej Alei Sławy.

Macaulay Culkin był uznawany za jednego z najzdolniejszych dziecięcych aktorów w historii, wróżono mu też wielką karierę w dorosłym życiu. Gwiazdor wpadł jednak w szpony nałogów — był uzależniony od alkoholu i narkotyków. Obecnie Macaulay cieszy się urokami ojcostwa. W kwietniu 2021 roku przyszedł na świat jego pierworodny syn, Dakota — owoc związku z Brendą Song.

Macaulay Culkin i Brenda Song są parą od 2017 roku. Zaiskrzyło pomiędzy nimi na planie kręconego w Tajlandii filmu "Changeland" w reżyserii Setha Greena. 37-letnia obecnie Song zyskała popularność dzięki występom w produkcjach Disneya. Wcielała się w postać London Tipton w serialach "Nie ma to jak hotel" i "Nie ma to jak statek".

Przerasta go pranie?

W jednym z niedawnych wywiadów Brenda Song zdradziła szczegóły życia codziennego z Culkinem. Okazuje się, że sławnego aktora kompletnie przerastają całkowicie podstawowe czynności z codziennego życia.



"Zawsze mówię, że Mac jest bardzo wyjątkowym człowiekiem, będąc najbardziej znanym dziecięcym aktorem na świecie. On wciąż nie umie prowadzić! Zabrałam go na przejażdżkę po naszej okolicy. Byłam przerażona, uwierzcie mi. Ten 44-letni mężczyzna prowadzący po raz pierwszy?" - powiedziała aktorka w rozmowie z Jennifer Hudson.

Ale to nie wszystko! Okazuje się, że aktor ma trudności także ze... zrobieniem prania. Trudności mają wynikać z pewnego rodzaju "oderwania od rzeczywistości".

"Mieszkał i dorastał w hotelach, nigdy tak naprawdę nie robił prania, a ja byłam zszokowana... Od 10. roku życia pomagałam mamie w praniu. To zabawne, uczyć go, jak to robić" - przyznała.

Ale aktora nie przeraża gotowanie - para wyprawia wspólnie Boże Narodzenie dla obu swoich rodzin.

"On gotuje, ja piekę. Dom jest otwarty" - powiedziała w jednym z wywiadów.

Song i Culkin wciąż starają się trzymać dzieci z dala od blasku fleszy, a prywatnie prowadzą "zwyczajne" życie.

"Moi chłopcy mogą robić, co tylko chcą. Chcę, żeby chodzili do szkoły i cieszyli się anonimowością, póki mogą, bo nie prosili mnie i [Macaulaya], byśmy byli ich rodzicami. Chcę, żeby mogli sami dokonać tego wyboru" - zdradziła.

Obecnie Brendę Song można zobaczyć w komedii "Rozgrywająca" z Kate Hudson w roli głównej, dostępnej na Netflix. W serialu tym Culkin pojawił się gościnnie jako "wkurzony fan" w dziewiątym odcinku zatytułowanym "The Playoffs".