Wystartował 13. Mastercard Off Camera

Dwa konkursy, kilkadziesiąt najciekawszych filmów z całego świata i 15 dni festiwalowych wrażeń - niezwykli goście, panele, dyskusje, koncerty, programy specjalne i kino samochodowe –13.Mastercard OFF CAMERA to święto filmowej niezależności, które zaczyna się właśnie w Krakowie i na platformie player.pl.

13. Mastercard Off Camera rozpoczął się 11 września /materiały prasowe

Na program festiwalu składają się pierwsze lub drugie filmy twórców z całego świata wyświetlane w ramach Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi". Oceni je międzynarodowe jury (Jan Komasa, Sophia Hyde i Tom Hall). Z kolei w ramach Konkursu Polskich Filmów Fabularnych rodzime produkcje będą walczyć o nagrodę Kulczyk Foundation. Jej laureata wyłonią Paul Wesley, Margie Simkin i Oren Moverman. Oba konkursu są częścią projektu "Obraz świata / Świat w obrazach".

Programerzy tradycyjnie przygotowali sekcje specjalne: "Między nami kobietami", "Znowu w drodze", "Tanie dreszcze?" oraz "Związki i rozwiązki". Z kolei we współpracy z Play Kraków przygotowano sekcję "Co może przynieść nowy dzień". Fani Festiwalu znajdą coś dla siebie wśród filmowych propozycji z sekcji "Panorama", "Festiwalowe Hity" czy "Amerykańscy Niezależni".

- Skupiamy się na pozytywach, bo nowa rzeczywistość generuje nowe możliwości. Dzięki współpracy z serwisem Player.pl nasze spojrzenie na kino niezależne będziemy mogli dzielić z widzami nie tylko w Krakowie, ale i w całej Polsce - podkreśla Szymon Miszczak, dyrektor festiwalu.

W zgodzie z najlepszymi tradycjami amerykańskich seansów spod znaku "drive-in cinema" w Krakowie zorganizowano kino samochodowe. To możliwość obejrzenia cenionych i nagradzanych produkcji z wnętrza własnych aut. Niesamowita atmosfera, porywające filmy, w których występują znani aktorzy światowej i polskiej kinematografii oraz klimat rodem z wielkiego ekranu - i to w dodatku bezpłatnie już od 11 do 25 września.

Mastercard już po raz piąty aktywnie uczestniczy w tym niezwykłym święcie kina i robimy to z wielką radością. W tym roku, działamy w zmienionej formule, ale dzięki temu mamy szansę dotrzeć do większej liczby widzów. Zaproponujemy im bezcenne chwile z najlepszymi twórcami polskiego kina w czasie specjalnego cyklu rozmów Mastercard, a użytkowników programu Bezcenne Chwile zabierzemy do kina samochodowego kultowymi amerykańskimi cadillacami. Tradycyjnie już przewidzieliśmy również zniżki na bilety i karnety opłacane kartą Mastercard, a także specjalną godzinę, w czasie której zakupić je można zanim otwarta zostanie szeroka sprzedaż. To będzie wyjątkowy czas! - mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe, partnera tytularnego festiwalu.

Stałym elementem Festiwalu jest Serialcon. Z widzami spotkają się m.in. Jan P. Matuszyński i Arkadiusz Jakubik opowiedzą o serialu "Król" na motywach książki Szczepana Twardocha. Pojawią się także aktorki z tej produkcji: Magdalena Boczarska i Barbara Jonak. O powrocie kultowego "Usta usta" porozmawiają Sonia Bohosiewicz i Paweł Wilczak, o serialu "Szadź" rozmawiać będą Aleksandra Popławska i Cezary Łukaszewicz. Za kulisy realizacji komediowej produkcji "Królestwo kobiet" zabierze nas Gabriela Muskała. Nie zabraknie refleksji nad serialami internetowymi, które powstały podczas pandemii: "Zostań w domu", "Co robimy w zamknięciu" i "Kontrola".

13.Mastercard OFF CAMERA to również programy specjalne. O tym, jak pandemia zmieniła filmową rzeczywistość Alicja Myśliwiec porozmawia m.in. z Krystyną Jandą, Magdaleną Cielecką, Sławomirem Idziakiem i Bartłomiejem Topą. Olivier Janiak zaprosi na program "On OFF", do którego zaprosił m.in. Rafała Zawieruchę i Dawida Ogrodnika. Z twórcami filmów z Konkursu Polskich Filmów Fabularnych będzie rozmawiać Anna Tatarska.

Podczas 13.Mastercard Off Camera nie zabraknie też akcentów muzycznych w ramach koncertów Off Sceny.