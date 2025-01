Wystąpi u boku legendy kina. Szykuje się szalona świąteczna komedia

"The Man with the Bag": znane gwiazdy w świątecznej komedii

"Gdy worek z prezentami Mikołaja zostaje skradziony, bohater zagląda na swoją listę niegrzecznych ludzi, dla których przyszykował już rózgi. Ma nadzieję, że były złodziej Vance pomoże mu odzyskać utracone fanty. Wraz ze Świętym Mikołajem, swoją córką i grupą niesfornych elfów, Vance będzie musiał przygotować największy skok swojego życia. A wszystko po to, by ocalić Gwiazdkę" - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "The Man with the Bag".

Arnold Schwarzenegger wcieli się w produkcji w świętego Mikołaja. Na ekranie partnerować mu będzie gwiazdor serialu "Reacher" Alan Ritchson. Teraz na jaw wyszła informacja, że w filmie zobaczymy również Awkwafinę.



Aktorkę w ostatnich latach widzieliśmy w wielu głośnych produkcjach. Za występ w filmie "Kłamstewsko" została nagrodzona Złotym Globem. W komedii "Bajecznie Bogaci Azjaci" wcieliła się Peik Lin Goh, a w filmie "Ocean's 8", który jest spin-offem kultowej serii z George'm Clooneyem, zagrała Constance. Znamy ją również kreacji w "Quiz Lady", "Renfield" oraz "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni".

Arnold Schwarzenegger jako Święty Mikołaj

Reżyserem powstającego dla Amazon MGM Studio projektu będzie Adam Shankman ("Lakier do włosów", "Rock of Ages"), a scenarzystą Allan Rice. Zdjęcia do "The Man With The Bag" mają ruszyć jeszcze w tym roku.

Schwarzenegger po raz ostatni pojawił się w filmie w 2019 roku. Powtórzył wówczas swoją kultową rolę w niezbyt dobrze przyjęty obraz "Terminator: Mroczne przeznaczenie" Tima Millera. W zeszłym roku oglądaliśmy go z kolei w komediowym serialu akcji "Fubar", jednak on też nie zebrał najlepszych recenzji.

