"Wysoka dziewczyna" rosyjskim kandydatem do Oscara

Zainspirowany reportażem "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety" Swietłany Aleksijewicz film "Wysoka dziewczyna" Kantemira Bałagowa został rosyjskim kandydatem do Oscara. Obraz doceniono nagrodą FIPRESCI na tegorocznym festiwalu w Cannes. Na ekrany polskich kin wejdzie 11 października.

Viktoria Miroshnichenko w scenie z "Wysokiej dziewczyny" /materiały prasowe

Informację o wyborze "Wysokiej dziewczyny" przekazało w komunikacie Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Światowa premiera filmu odbyła się 16 maja. Obraz, pokazywany w sekcji Un Certain Regard canneńskiego festiwalu, otrzymał nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej FIPRESCI. W Polsce można go było zobaczyć podczas 19. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, który odbywał się na przełomie lipca i sierpnia we Wrocławiu. Na ekrany polskich kin wejdzie 11 października.



"Wysoka dziewczyna" Kantemira Bałagowa to osadzona w 1945 r. w Leningradzie opowieść o dwóch przyjaciółkach, które usiłują odnaleźć się w powojennej rzeczywistości. Ija, zwana Tyczką (w tej roli Viktoria Miroshnichenko), z powodu wojennej traumy często popada w stan otępienia. Na co dzień pracuje jako pielęgniarka w miejscowym szpitalu i opiekuje się synkiem Maszy (Vasilisa Perelygina) - Paszką (Timofey Glazkov). Kiedy jej przyjaciółka powróci z frontu, obie będą musiały skonfrontować się z wielką tragedią.

Autorami scenariusza są Bałagow i Aleksandr Terekhov. Za zdjęcia odpowiada Kseniya Sereda, a za muzykę Evgueni Galperine.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wysoka dziewczyna" [trailer] materiały dystrybutora

Kraje mogą zgłaszać swoich kandydatów do Oscara do 1 października. Do tej pory zrobiło to już ponad 80 państw, m.in. Brazylia ("Niewidoczne życie sióstr Gusmao" Karima Ainouza), Czechy ("Malowany ptak" Vaclava Marhoula), Islandia ("Biały, biały dzień" Hlynura Palmasona), Rumunia ("La Gomera" Corneliu Porumboiu), Niemcy ("Błąd systemu" Nory Fingscheidt) i Włochy ("Zdrajcy" Marco Bellocchio).

Polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy jest "Boże Ciało" Jana Komasy. Opisywany przez krytyków jako "słodko-gorzka historia o odkupieniu" oraz "emocjonalna burza" film opowiada o 20-letnim Danielu, który po wyjściu z zakładu poprawczego podaje się za księdza. W roli głównej zobaczymy Bartosza Bielenię, zdobywcę Nagrody za odkrycie aktorskie na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" (2016). W obsadzie znaleźli się również m.in. Aleksandra Konieczna, Tomasz Ziętek, Łukasz Simlat oraz Eliza Rycembel. Za scenariusz odpowiada Mateusz Pacewicz, a za zdjęcia - Piotr Sobociński Jr. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyzna Oscary 9 lutego 2020 r.