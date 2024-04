Wypadek i ranni na planie nowego filmu Eddie’ego Murphy’ego

Nie ulega wątpliwości, że praca na planie filmowym może wiązać się z pewnymi niebezpieczeństwami. Czasami pęknięte kości sprawiają, że aktorzy dają z siebie wszystko, żeby dokończyć dane ujęcie, a ich gra jest na tyle dobra, iż te ostatecznie trafiają do finalnego materiału. Z drugiej strony przez czyjąś lekkomyślność może dojść do śmiertelnego zdarzenia, jak to miało miejsce na planie "Rust". Na całe szczęście ekipie "The Pickup" udało uniknąć się tak dramatycznych wydarzeń.

Zdjęcie Eddie Murphy / Angela Weiss / AFP