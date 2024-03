Oryginalna wersja " Króla lwa " z 1994 roku zawiera niezapomnianą muzykę skomponowaną przez wielokrotnie nagradzany zespół. Autorami piosenek są Elton John i Tim Rice – obaj uhonorowani zarówno Oscarem, jak i Grammy. Partyturę stworzył zdobywca Oscara i Grammy Hans Zimmer, a aranżacje afrykańskich partii wokalnych są dziełem nagrodzonego Grammy południowoafrykańskiego producenta i kompozytora Lebo M.

"Król lew": Opowieść, która łączy

Fabuła "Króla lwa" przenosi nas na afrykańską sawannę, gdzie rodzi się przyszły król. Simba idealizuje swojego ojca, Mufasę, i bierze sobie do serca swoje przeznaczenie. Nie wszyscy jednak akceptują nowego następcę tronu. Skaza, brat Mufasy, posuwa się do zdrady, by doprowadzić do wygnania Simby. Ten zaś z pomocą nowo poznanych przyjaciół będzie musiał dorosnąć i odzyskać to, co do niego należy.

Mimo upływu trzydziestu lat od premiery oryginalna wersja "Króla lwa" pozostaje w czołówce najbardziej dochodowych filmów animowanych. O sile oddziaływania tej opowieści mogą świadczyć zainspirowane nią dzieła kultury, takie jak gry wideo, nominowany do Grammy album Beyoncé czy musical wystawiany wiele tysięcy razy – między innymi na scenach Nowego Jorku, Los Angeles i Londynu. Dzięki temu osadzona w realiach Afryki Wschodniej historia dotarła do szerokiej publiczności, uwrażliwiając na piękno naturalnego krajobrazu i wartość przyjaźni.

"Od dłuższego czasu nosiliśmy się z pomysłem, by wrócić do klasycznej wersji 'Króla lwa' i nadać jej spektakularną oprawę" – mówi Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Filmowej. "Dla urodzonych w latach 80. i 90. produkcja Disneya to film dzieciństwa, który wciąż wywołuje silne emocje. Wiele osób oglądało go w kinach, ale jeszcze długo po premierze animacja robiła u nas furorę dzięki kasetom VHS pożyczanym sobie przez kolegów i koleżanki. Film łączył pokolenia, bo razem z dziećmi oglądali go także rodzice i dziadkowie. Teraz chcemy przypomnieć tę poruszającą opowieść dorosłym, a najmłodszym pokazać jej klasyczną wersję. Będzie to wyjątkowe przeżycie, bo po raz pierwszy w Europie usłyszymy całą ścieżkę dźwiękową na żywo" – dodaje Piaskowski.

"Król lew": Niezapomniana ścieżka dźwiękowa

"Król lew" otrzymał aż dwa muzyczne Oscary – za oryginalną ścieżkę dźwiękową i najlepszą piosenkę filmową. W tych samych kategoriach film uhonorowano Złotymi Globami.

"Trudno nie zgodzić się z jurorami hollywoodzkich nagród, skoro utwory Hansa Zimmera i Eltona Johna po trzydziestu latach wciąż zachwycają słuchaczy" – mówi Magdalena Wojewoda-Mleczko, dyrektorka muzyczna RMF Classic. "Zimmer, komponując ścieżkę dźwiękową, wpisał się w najlepsze tradycje musicalowe – podążając za historią Simby, stworzył wielobarwną narrację. Czerpał przy tym z kultury Afryki Wschodniej, co słychać szczególnie w bogatej warstwie rytmicznej. A piosenki Eltona Johna? Należą do najlepszych w dorobku artysty, a w słowach z wiekiem odkrywamy nowe znaczenia" – przekonuje Wojewoda-Mleczko.

Teksty piosenek napisał Tim Rice, który uznanie zdobył już wcześniej, współpracując z kompozytorem Andrew Lloyd Webberem przy operze rockowej Jesus Christ Superstar. Najpopularniejszym dziełem angielskiego poety pozostaje jednak oscarowa piosenka "Can You Feel the Love Tonight", która doczekała się wykonań w kilkudziesięciu wersjach językowych (po polsku pod tytułem "Miłość rośnie wokół nas"). Ścieżka dźwiękowa "Króla lwa" to również takie utwory, jak "The Circle of Life" ("Krąg życia") i oczywiście "Hakuna Matata". Dzięki disnejowskiej produkcji cały świat dowiedział się, że ten zwrot w języku suahili, używanym w Afryce Środkowej i Wschodniej, znaczy po prostu: nie martw się.

Zdjęcie

"Król lew": Powrót do TAURON Areny Kraków

Po kilkuletniej przerwie Festiwal Muzyki Filmowej ponownie zaprosi publiczność do największej hali widowiskowo-sportowej w Polsce. TAURON Arena Kraków to nowoczesna przestrzeń pozwalająca organizatorom na pełen rozmach. W koncercie może wziąć udział ponad jedenaście tysięcy słuchaczy. Dzięki audiodeskrypcji film będzie dostępny także dla osób niewidomych i słabowidzących.

Najwyższy poziom muzyczny zapewnią Orkiestra Akademii Beethovenowskiej oraz połączone chóry: Filharmonii Krakowskiej i Pro Musica Mundi. Sto pięćdziesięcioro doświadczonych wykonawców wystąpi na scenie pod batutą Erika Ochsnera. Amerykanin fińskiego pochodzenia cieszy się uznaniem jako jeden z czołowych dyrygentów muzyki filmowej. Krytycy i publiczność doceniają go za energię i najwyższą dbałość o synchronizację muzyki z obrazem. Swoją klasę udowodnił, koncertując na całym globie, od Los Angeles aż po Sydney. Disney. Król lew – film z muzyką na żywo będzie jego czwartym występem na FMF.

"Disney. Król lew – film z muzyką na żywo" będzie finałem 17. edycji Festiwalu Muzyki Filmowej. Podczas innych wydarzeń usłyszymy między innymi selekcję nowych ścieżek dźwiękowych autorstwa polskich, brytyjskich i amerykańskich kompozytorów. Odbędzie się także Forum Audiowizualne FMF – cykl spotkań z ekspertami z branży muzycznej i filmowej. Ponadto we współpracy z Galerią Kazimierz, Partnerem Strategicznym FMF, zorganizowane zostanie Miasteczko Festiwalowe z ofertą aktywności dla całej rodziny. Pełen program zostanie ogłoszony w wkrótce.

Więcej informacji na stronie FMF i w RMF Classic. Bilety na wydarzenie "Disney. Król lew – film z muzyką na żywo" są już dostępne w aplikacji KBF: PLUS. Od 14 marca bilety są dostępne także na stronach Eventim i KBF: BILETY.