"Wygrać marzenia": Miłość, sport i walka o lepszą przyszłość

"Wygrać marzenia" jest przejmującą historią z wątkiem romantycznym, w którą zostały wplecione wątki sportowej rywalizacji i przełamywania własnych słabości. Główny bohater Maks (Józef Pawłowski) jest wielką, znaną na całym świecie gwiazdą snowboardingu. Wygrywa kolejne już zawody Pucharu Świata, kibice szaleją, a w mediach powstaje prawdziwa burza.

Nie dane mu jest długo cieszyć się sukcesem. Maks doznaje ciężkiej kontuzji. Lekarze i eksperci twierdzą, że to eliminuje go z igrzysk. Załamaniu Maksa towarzyszy szereg najmniej oczekiwanych wydarzeń. Zostawiają go przyjaciele, dziewczyna, manager, a medialne zainteresowanie całkiem zanika.

Zdjęcie "Wygrać marzenia" / Anna Gostkowska / Polsat / materiały prasowe

Niespodziewanie Maks spotyka na swojej drodze Shu (Selina Lo), pianistkę pochodzącą z Chin. Dziewczyna uchodzi za wielką gwiazdę, podziwianą i oklaskiwaną w salach koncertowych na całym świecie, ale wydaje się przy tym naturalnie skromna. Rozwijające się w trakcie filmu uczucie pomiędzy głównym bohaterem a chińską pianistką odgrywa kluczową rolę w przemianie głównego bohatera. Czeka ich jednak wiele przeszkód i nieporozumień.

Obsada filmu "Wygrać marzenia"

Film wyreżyserował Piotr Fiedziukiewicz, autorami scenariusza są: Sebastian Staszewski, Jarosław Stróżyk i Marcin Mastalerek. W produkcji wystąpiło wielu znanych aktorów: Selina Lo (Shu Yang), Józef Pawłowski (Maks), Mirosław Baka (ojciec Maksa), Małgorzata Kożuchowska (mama Maksa), Sławomir Orzechowski (manager), Sebastian Fabijański (Tony) oraz: Joanna Opozda, Piotr Żyła, Andrzej Grabowski, Mariusz Czerkawski, Olaf Lubaszenko, Maciej Musiał, Piotr Garlicki, Magdalena Stużyńska, Krzysztof Kiersznowski i Henryk Gołębiewski.

"Wygrać marzenia": Gdzie obejrzeć?

"Wygrać marzenia" można obejrzeć w Polsat Box Go w ramach pakietu Polsat Box Go Premium, na dowolnie wybranym urządzeniu.

