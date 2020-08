Wyglądać jak Helen Mirren

Laureatka Oscara, trzech Złotych Globów i czterech nagród BAFTA, której kreacje aktorskie trwale zapisały się w historii kina, uwodzi widza nie tylko talentem, ale i niesamowitą klasą. Chcąc udoskonalić swój sposób dbania o siebie, warto zainspirować się właśnie Helen Mirren, która od lat udowadnia, że metryka nie musi determinować ani naszego samopoczucia, ani wyglądu.

Helen Mirren absolutnie nie wygląda na 75 lat /Thomas Niedermueller/WireImage /Getty Images

Helen Mirren nie bez racji zaliczana jest do najwybitniejszych brytyjskich aktorek. Na przestrzeni lat wielokrotnie zachwyciła nas na ekranie, wcielając się głównie w silne, charyzmatyczne kobiety. W jednym z wywiadów żartowała, że w swoim bogatym portfolio mogłaby umieścić specjalizację z grania koronowanych głów. Trudno się z tym nie zgodzić - doskonale pamiętamy wszak jej błyskotliwą, docenioną Oscarem kreację w filmie "Królowa", w którym wcieliła się w brytyjską monarchinię Elżbietę II czy równie entuzjastycznie przyjęty przez widzów i krytyków występ w poświęconym słynnej rosyjskiej władczyni serialu "Katarzyna Wielka".



Gwiazda budzi powszechny podziw nie tylko z uwagi na niekwestionowany aktorski talent. Dla rzeszy kobiet pozostaje ona niedoścignionym wzorem klasy i elegancji. Mimo skończonych w lipcu 75 lat, wciąż emanuje kobiecością, udowadniając, że metryka to tylko liczba, która nie powinna determinować naszego samopoczucia. Z udzielanych przez nią wywiadów można z łatwością wysnuć wniosek, że do starzenia się ma ogromny dystans.



Aktorstwem interesowała się już od dziecka. Ukończyła studia w tym kierunku na uczelniach w Londynie i Paryżu, po czym w wieku 18 lat zaczęła występować w National Youth Theatre, a następnie w Royal Shakespeare Company, gdzie grając w szekspirowskich dramatach zdobyła uznanie i sławę.

"Młodości towarzyszy zwykle niepewność. Z wiekiem się jej pozbywasz. I zwyczajnie odpuszczasz, przestajesz się przejmować zdaniem innych ludzi. To naprawdę wspaniałe uczucie. Ludzie starzeją się - to fakt. Nie ma sensu z nim walczyć czy zaprzeczać mu. Dbanie o urodę powinno moim zdaniem dotyczyć nie tego, by odwrócić proces starzenia, ale by czuć się i wyglądać świetnie każdego dnia" - wyjaśniła aktorka w rozmowie z portalem "High50".

Gwiazda, która została niedawno ambasadorką marki L’Oreal, jest w istocie żywym dowodem na to, że można starzeć się z wdziękiem. Co istotne, zgadzając się na udział w kampanii francuskiego koncernu kosmetycznego, zażądała, by jej zdjęcia nie były poddawane żadnemu retuszowi.



"Chciałam, żeby ludzie widzieli prawdziwą mnie. Celem było zainspirowanie kobiet do większej pewności siebie poprzez pokazanie naturalności, a nie efektów pracy grafika" - wyjaśniła Mirren. Jak zaznacza, we własnej pielęgnacji stawia na sprawdzone rozwiązania i minimalizm.



"Kiedy patrzę na swoje stare zdjęcia, dochodzę do wniosku, że wyglądałam wtedy okropnie, bo nosiłam zdecydowanie za dużo makijażu. Z wiekiem zaczęłam bardziej cenić naturalność, a co za tym idzie ograniczać noszenie makijażu do minimum" - przyznaje w rozmowie z magazynem "Women And Home".

Mimo 70-tki na karku uznawana jest za "najseksowniejszą gwiazdę po 50-tce", słynie z bezkompromisowych poglądów ("bez dzieci czuję się szczęśliwsza") oraz ostrego jak brzytwa języka: oskarżyła Hollywood o seksizm, twierdząc, że współczesny przemysł filmowy skierowany jest do "mężczyzn w wieku 18-25 lat i ich penisów". Jedną z najważniejszych kinowych ról Helen Miren pozostaje występ w irlandzkim dramacie "Cal" (1984, na zdjęciu), za który aktorka otrzymała Złota Palmę na festiwalu filmowym w Cannes.

Sekretem doskonałego wyglądu 75-letniej aktorki jest również prosta ale skuteczna pielęgnacja. Jednym z najistotniejszych jej elementów jest skrupulatnie wykonywany demakijaż. "Na pielęgnowaniu skóry spędzam najwyżej pięć minut. Zmywam dokładnie twarz łagodnym środkiem myjącym, spryskuję twarz wodą i stosuję silnie nawilżający preparat" - wyjaśnia.



I dodaje, że nie ufa producentom drogich kosmetyków obiecujących spektakularne rezultaty. "Nie pochwalam kupowania kuriozalnie drogich "cudownych" kremów zawierających czyste złoto, kawior czy cokolwiek innego, co ma odmłodzić skórę w tydzień" - zaznacza gwiazda. A najskuteczniejszym sposobem na nieskazitelny wygląd i świetne samopoczucie jest według niej odpowiednie podejście do życia i procesu starzenia. "Jestem wieczną optymistką" - konkluduje Mirren.