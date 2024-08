Wyczekiwany film w gwiazdorskiej obsadzie już w kinach. Warto było czekać?

"Motocykliści"

Wyreżyserowany przez Jeffa Nicholsa i zainspirowany książką fotograficzną Danny'ego Lyona, film "Motocykliści" podąża za losami klubu motocyklowego Vandals, który na przestrzeni lat zamienia się w gang.

Główne role zagrali nominowani do Oscara Tom Hardy i Austin Butler oraz Jodie Comer. W obsadzie są też Michael Shannon, Mike Faist i Norman Reedus. Za kamerą stanął Jeff Nichols, twórca "Uciekiniera", "Loving" oraz "Midnight Special". Butler zdradził, że podczas pracy nad filmem spotkała go niebezpieczna sytuacja. "Robiliśmy nocne zdjęcia i uderzyliśmy w kępę mokrych liści, upadłem, ale na szczęście wylądowałem na nogach" - mówi People. "Myślałem jednak tylko o motorze. Chciałem się upewnić, że wszystko jest [z nim] w porządku".

Butler potwierdza, że nic mu się nie stało podczas twardego lądowania i dodaje, dlaczego ta realizacja była dla niego niezwykle istotna. "Fajnie było ostatnio dużo rozmawiać o moim tacie, ponieważ to on zaszczepił we mnie pierwszą miłość do motocykli" - mówi Austin Butler.

"Borderlands"

Lilith (Cate Blanchett), łowczyni nagród o szemranej reputacji powraca na swoją ojczystą planetę Pandorę, najbardziej porąbane miejsce we wszechświecie. Ma tu odnaleźć zaginioną córkę Atlasa, najpotężniejszego drania w galaktyce. W tym celu kompletuje ekipę w składzie: Roland (Kevin Hart), najemnik, który nie bierze jeńców; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), słodka nastolatka z zamiłowaniem do demolki; Krieg (Florian Munteanu), mięśniak o bicepsie większym od mózgu; Tannis (Jamie Lee Curtis) archeolożka, której niestraszne żadne ruiny oraz Claptrap (Jack Black), cwany robot o niewyparzonej gębie.

Razem będą musieli stawić czoła całej plejadzie krwiożerczych Obcych i zdegenerowanych pandorskich gangsterów, by wywinąć się z pułapki i odkryć tajemnicę, mogącą zaważyć na losach wszechświata. Takich dwóch, jak ich sześcioro, to nie ma ani jednego.

"Borderlands" to ekranizacja popularnej gry wideo Gearbox Software. Łączy ona elementy RPG i shootera FPP. Seria liczy sobie siedem gier. Film planowano od 2015 roku, a prace nad nim rozpoczęto w lutym 2020 roku. Za kamerą stanął Eli Roth, twórca znany z krwawych horrorów. Przed kamerą zobaczymy między innymi laureatki Oscara Cate Blanchett i Jamie Lee Curtis.

Zdjęcie Gwiazdy filmu "Borderlands" / materiały prasowe

"It Ends with Us"

Film Justina Baldoniego jest oparty na powieści Colleen Hoover z 2016 roku pod tym samym tytułem. Opowiada ona o Lily, która wiąże się z przemocowcem Ryle'em. Mimo że daje mu kolejne szanse, mężczyzna staje się coraz bardziej agresywny. Czy uda jej się wyrwać z toksycznej relacji?

W roli głównej wystąpiła Blake Lively. Ostatni film jej męża, Ryana Reynoldsa, jest obecnie na szczycie box-offisu. Małżonkowie zmierzą się więc w pojedynku o wpływy z biletów. Oczywiście oboje wspierają się w swojej pracy. Lively zagrała Lady Deadpool w filmie "Deadpool & Wolverine". Z kolei Reynolds napisał jedną z kluczowych scen w "It Ends with Us". Analitycy przewidują, że film zarobi około 30 milionów dolarów w swój pierwszy weekend.

Zdjęcie Kadr z filmu "It Ends With Us" / materiały prasowe

"Hrabia Monte Christo"

Marsylia, rok 1815. Awansowany do rangi kapitana statku Edmond Dantès może w końcu poślubić miłość swojego życia, piękną Mercedes. Niestety sukces młodego marynarza budzi zazdrość wielu osób. Zdradzony przez rywali i potępiony jako członek spisku popierającego Napoleona, Dantès zostaje uwięziony i bez procesu osadzony w ponurym zamczysku If. Po czternastu latach, dzięki pomocy i tajnym instrukcjom współwięźnia, księdza Farii, udaje mu się zbiec i zdobyć legendarny skarb ukryty na wyspie Monte Christo. Wchodząc w posiadanie ogromnej fortuny, Dantès wciela w życie przebiegły plan eliminacji swych wrogów – dziś wysoko postawionych dygnitarzy. Jednak cena wyrafinowanej zemsty stanie się piętnem dla jego duszy…

Film jest kolejną adaptacją powieści Alexandre'a Dumasa, która ukazywała się od 1844 do 1846 roku. Odpowiadają za nią Matthieu Delaporte i Alexandre de La Patellière. W roli głównej wystąpił Pierre Niney. Aktor jest znany przede wszystkim z występu w biograficznym "Yves Saint Laurent", który przyniósł mu Cezara.

"Hrabia Monte Christo" kosztował prawie 43 miliony euro, co czyni go najdroższym francuskim filmem 2024 roku. Debiutował podczas 77. Festiwalu Filmowego w Cannes w sekcji pozakonkursowej, a po pierwszym seansie spotkał się z ponad 11-minutową owacją.

Zdjęcie Kadr z filmu "Hrabia Monte Christo" / materiały prasowe