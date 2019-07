"Wybuchowa" Maria Dębska

1 4

Borys Szyc jako Józef Piłsudski Józefa Piłsudskiego nie trzeba nikomu przedstawiać. Dla przyjaciół Ziuk, dla partyjnych towarzyszy Wiktor. A dla żołnierzy - Komendant. Już jako dziecko powtarzał, że jest stworzony do wielkich rzeczy. Mówił o sobie "uparty Litwin" i tak też postępował. Nie złamały go ani pobyt na Syberii, ani odsiadka w niesławnej warszawskiej Cytadeli. Od 1892 roku w kręgu socjalistów. Przez 10 lat redaktor największego podziemnego pisma PPS "Robotnik". Od 1905 roku na czele Organizacji Bojowej. Inspirator powstania związków strzeleckich. Od 1912 roku Komendant Główny połączonych Związków i Drużyn Strzeleckich. Żołnierz, który aż do śmierci niemal nie rozstawał się ze swoim siwym mundurem. Od 1918 roku jednocześnie naczelnik państwa oraz wódz naczelny.