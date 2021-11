Gordon Parks był jednym z najbardziej awangardowych amerykańskich artystów, którego prace pokazywały w nowym świetle życie czarnoskórych obywateli USA. Dokument HBO analizuje siłę jego obrazów i ich wpływ na walkę o równość rasową, ekonomiczną i społeczną.

Kim był Gordon Parks?

Fotograf i filmowiec Gordon Parks, najbardziej znany ze swoich kultowych portretów czarnych Amerykanów uchwyconych różnych momentach ich codziennego życia, dokumentował swoim aparatem niemal wszystko i wszystkich - świat mody, Malcolma X, Glorię Vanderbilt i Muhammeda Ali. Słynny fotograf, który był pierwszym czarnoskórym współpracownikiem redakcji magazynu "Life", rejestrował swoim aparatem prawdziwie ludzką twarz wszystkich osób, które miały szczęście znaleźć się w jego obiektywie. Jego przykuwające uwagę zdjęcia podważają sztampowe wyobrażenia o tym, kim jest prawdziwy Amerykanin. Aparat fotograficzny stał się dla Parksa bronią w walce o sprawiedliwość społeczną w USA i za granicą. W późniejszym okresie swojego życia artysta zaczął też pisać powieści i reżyserować filmy w Hollywood.

Wideo A Choice Of Weapons: Inspired By Gordon Parks | Official Trailer | HBO

Film dokumentalny "Wybór broni. Zainspirowani przez Gordona Parksa" bada potęgę obrazów Parksa, które potrafiły zainspirować nowe pokolenie artystów do pracy na rzecz zmiany społecznej. W obiektywie trojga współczesnych fotografów widzimy, jak ożywa jego spuścizna. Jednym z nich jest Devin Allen, którego zdjęcie "Baltimore Uprising" z protestów zorganizowanych po śmierci Freddiego Graya znalazło się na okładce magazynu "Time". Drugą artystką jest LaToya Ruby Frazier, która przez pięć lat śledziła kryzys wodny w mieście Flint w stanie Michigan, a ostatnio dla "Vanity Fair" fotografowała rodzinę Breonny Taylor. Trzecim fotografem jest natomiast Jamel Shabazz, którego zdjęcia pokazujące życie ulic Nowego Jorku tworzą wizualną historię ery hip-hopu, jednocześnie pokazując świat jego społeczności.

Spike Lee opowiada o Gordonie Parksie

W dokumencie pojawiają się też inni rozmówcy, którzy dzielą się przed kamerą swoimi spostrzeżeniami na temat niezwykłej twórczości Parksa. Są wśród nich: Jelani Cobb - dziennikarz "The New Yorkera"; Anderson Cooper - dziennikarz i przyjaciel Parksa, Ava DuVernay - reżyserka, Nelson George - pisarz i filmowiec, Spike Lee - filmowiec, Khalil Muhammad - historyk i profesor w Harvard Kennedy School, Bryan Stevenson - dyrektor wykonawczy organizacji Equal Justice Initiative, Richard Roundtree - aktor, Michal Raz-Russo - była kuratorka w The Art Institute of Chicago czy oraz Darren Walker - prezes Ford Foundation.

Za reżyserię i produkcję dokumentu "Wybór broni. Zainspirowani przez Gordona Parksa" odpowiada John Maggio ("Mr. Saturday Night").



Film wybrany został w oficjalnej selekcji tegorocznego Tribeca Film Festival 2021. Teraz prezentowany będzie na American Film Festival we Wrocławiu (pokazy odbędą się 11 oraz 14 listopada o godz. 16).

Dokument HBO "Wybór broni. Zainspirowani przez Gordona Parksa" będzie miał swoją premierę w HBO GO już 16 listopada. Emisja na antenie HBO zaplanowana została na 2 grudnia na godz. 22.



