"Wszystko wszędzie naraz": To ten film ma najlepszych aktorów

Nagroda Gildii Aktorów Ekranowych (Screen Actors Guild Awards) to wyróżnienie przyznawane przez członków tytułowej gildii w dziedzinie filmu i telewizji.



Nagrody Gildii Aktorów Filmowych 2023: "Wszystko wszędzie naraz" triumfuje

W tym roku hollywoodzcy aktorzy nie mieli wątpliwości. Aż cztery z pięciu statuetek w kategoriach filmowych powędrowały w ręce gwiazd "Wszystko wszędzie naraz" Daniela Scheinerta i Dana Kwana .

Główna bohaterka produkcji - Evelyn Wang, to borykająca się z trudami codzienności mama w wieku średnim, która natrafia na klucz do "multiwersum": sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki. Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko, czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę.



Michelle Yeoh otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki w roli głównej, a statuetki dla najlepszych aktorów w rolach drugoplanowych odebrali Ke Huy Quan i Jamie Lee Curtis . Ta ostatnia okazała się lepsza od innej gwiazdy filmu - Stephanie Hsu.



Ponadto wszystkie wymienione gwiazdy, a także Harry Shum Jr., James Hong i Jenny Slate dostali nagrodę dla najlepszego filmowego zespołu aktorskiego.

Jedyną statuetką w kategoriach filmowych, której nie otrzymali twórcy filmu "Wszystko wszędzie naraz", była ta dla najlepszego aktora w roli głównej. Tu triumfował Brendan Fraser za rolę w "Wielorybie" . Aby zagrać w obrazie Darrena Aronofsky'ego aktor musiał drastycznie przytyć. Jego bohater waży bowiem aż 250 kilogramów.



Charlie już od lat żyje na marginesie świata uwięziony w małym mieszkaniu przez chorobliwą otyłość. Odrzucony, nie bez powodu, przez swoich bliskich, samotnie zmierza w życiową przepaść. Wystarczy jednak jeden impuls, jedno spotkanie, by zapalić w nim płomień nadziei na to, że jeszcze nie wszystko stracone. Charlie podejmuje próbę nawiązania dawno utraconego kontaktu z nastoletnią córką. Wie, że czeka go niesłychanie trudne spotkanie. Zdaje sobie sprawę, że ryzykuje utratę ostatniego złudzenia. Gotów jest jednak podjąć to ryzyko z wiarą, że także dla niego jest jeszcze szansa na odkupienie.

Ponadto najlepszym zespołem kaskaderskim wybrano osoby pracujące przy filmie "Top Gun: Maverick" Josepha Kosinskiego .



Nagrody Gildii Aktorów Filmowych 2023: Jaki serial ma najlepszych aktorów?

Jeśli chodzi o kategorie telewizyjne to jedynie "Biały Lotos" otrzymał więcej niż jedną nagrodę. Produkcja HBO triumfowała w kategorii najlepszy zespół aktorski w serialu dramatycznym, a Jennifer Coolidge została wybrana najlepszą aktorką. W męskim odpowiedniku tej kategorii zwyciężył Jason Bateman za rolę w "Ozark".

Nagrody za role w serialu komediowym odebrali Jean Smart ("Hacks") i Jeremy Allen White ("The Bear"), a za występy w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym: Jessica Chastain ("George & Tammy") i Sam Elliott ("1883").



Najlepszym zespołem aktorskim w serialu komediowym wybrano gwiazdy "Misji: Podstawówka", a najlepszym zespołem kaskaderskim w serialu telewizyjnym osoby pracujące przy "Stranger Things".