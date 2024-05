"Dziennik Bridget Jones" to ekranizacja powieści Helen Fielding, która zmieniła życie wielu fanów kina romantycznego i wciąż cieszy się ogromną popularnością. Film opowiada o rozterkach miłosnych tytułowej Bridget Jones. Komedia, w której w głównej obsadzie zobaczyć możemy Renee Zellweger i Hugh Granta, po latach powraca z czwartą częścią.

"Bridget Jones 4": Co wiemy o filmie?

Niedawno przekazaliśmy informacje uzyskane przez Daily Mail, że prace na planie "Bridget Jones 4" się rozpoczęły, a twórcy zapowiadają mnóstwo niespodzianek i emocji. Film otrzymał oficjalny tytuł: "Bridget Jones: Mad About The Boy" i będzie adaptacją kolejnej książki z serii.

Do tej pory było wiadomo, że w głównej roli powróci Renée Zellweger, a producenci gwarantują ponowny występ Hugh Granta jako Daniel Cleaver oraz Emmy Thompson jako Dr. Rawling. Teraz do sieci trafiły nowe informacje o obsadzie. Na ekranie czwartej części kultowej komedii zobaczymy takich aktorów jak: Isla Fisher, Josette Simon, Nico Parker, Leila Farzad, Chiwetea Ejiofor, Leo Woodall. Do swoich ról z poprzednich odsłon powrócą: Sarah Solemani, Sally Phillips, Shirley Henderson, James Callis, Gemma Jones, Jim Broadbent, Celia Imrie, Neil Pearson i Joanna Scanlan.

Na ten moment nie podano wiadomości o ewentualnym powrocie Colina Firtha. Film reżyseruje Michael Morris.

"Bridget Jones 4": Kiedy premiera filmu?

"Bridget Jones: Mad About the Boy" trafi do kin na świecie 14 lutego 2025 roku.