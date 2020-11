Wszystkie nominacje do Gotham Awards w kategorii "najlepszy film" zgarnęły kobiety

Poznaliśmy nominowanych do nagród IFP Gotham Awards. 30. ceremonia ich rozdania została zaplanowana na 11 stycznia przyszłego roku. Rozdanie nagród Gotham Awards zwyczajowo rozpoczyna nowy sezon przyznawania nagród filmowych. Wśród ogłoszonych nominacji szczególną uwagę zwraca kategoria dla najlepszego filmu. Wszystkie filmy w niej nominowane zostały wyreżyserowane przez kobiety.

O statuetkę Gotham Awards w kategorii dla najlepszego filmu powalczą "Asystentka" w reżyserii Kitty Green, "Pierwsza krowa" Kelly Reichardt, "Nigdy, rzadko, czasami, zawsze" (Elizy Hittman), "Nomadland" Chloe Zhao oraz "Relic" Natalie James. O nagrody Gotham Awards mogą ubiegać się filmy, których budżet nie przekroczył 35 milionów dolarów. Pierwotnie ceremonia ich rozdania miała się odbyć w listopadzie tego roku, ale z powodu pandemii przesunięto ją na styczeń. Uroczystość zostanie zorganizowana w systemie hybrydowym z zastosowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa związanych z pandemią.



Najwięcej nominacji otrzymał film "Pierwsza krowa", który oprócz kategorii głównej, dostał też nominację za najlepszy scenariusz (Jon Raymond, Kelly Reichardt), dla najlepszego aktora (John Magaro) oraz za przełomową rolę (Orion Lee).



Nominowany w kategorii dla najlepszego aktora Magaro będzie miał wybitnych konkurentów. To przede wszystkim zmarły w sierpniu Chadwick Boseman, który został nominowany za rolę w dramacie Netfliksa "Ma Rainey: Matka Bluesa". Obok nich nominowani są jeszcze Jude Law ("Gniazdo"), Jesse Plemons ("Może pora z tym skończyć") oraz Riz Ahmed ("Sound of Metal"). Do nagrody dla najlepszej aktorki nominowane zostały: Nicole Beharie ("Miss Juneteenth"), Jessie Buckley ("Może pora z tym skończyć"), Yuh-Jung Youn ("Minari"), Carrie Coon ("Gniazdo") oraz Frances McDormand ("Nomadland").



Wśród nominowanych filmów uwagę zwracają również szeroko dyskutowane "Gwiazdeczki". Francuski dramat, który oburzył widzów sposobem, w jaki sportretowane zostały 11-letnie dziewczynki. Został on nominowany do nagrody Gotham Award w kategorii dla najlepszego filmu zagranicznego. Powalczy on z filmami: "Bacurau", "Wysoka dziewczyna", "Identifying Features", "Martin Eden" oraz "Sekret wilczej gromady". Wśród nominowanych zabrakło polskich akcentów.